Accenture hat die Staufen AG übernommen

Köngen – Accenture hat die Übernahme der Staufen AG , einer in Deutschland ansässigen Managementberatung, Ende Februar 2025 abgeschlossen. Die Akquisition schloss auch die Tochtergesellschaften mit ein. In der Schweiz trifft das auf die Staufen.Inova AG zu. Mit der Übernahme von Staufen wird Accenture seine Kompetenzen weiter ausbauen, operative Exzellenz zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit in der Fertigung und den Lieferketten zu steigern, insbesondere für Kunden in der diskreten Fertigung. Das schliesst die Automobil-, die Luft- und Raumfahrt- und die Verteidigungsindustrie sowie die Industriegüter- und die Medizintechnikbranche mit ein.

Unterbrechungen der Lieferkette, geopolitische Spannungen und schwankende Zölle setzen das verarbeitende Gewerbe unter Druck. Gleichzeitig müssen die Unternehmen mit den raschen technologischen Entwicklungen Schritt halten. Staufen bringt die nötige Erfahrung in der operativen Exzellenz mit, um Unternehmen zu helfen, ihre gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren. Die Managementberatung unterstützt Kunden dabei, ihre Wertschöpfungsketten zu optimieren sowie mit digitalen Lösungen einen Mehrwert zu schaffen und ihre Gesamtleistung zu verbessern.

Staufens Kompetenzfelder umfassen Industrie 4.0, Supply Chain Network Management und Organisationsentwicklung. Das schliesst den Einsatz von datenbasierten Lösungen, Techniken zur kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie Lean Management-Prinzipien und -Methoden ein. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz hilft Staufen ihren Kunden, das Produktdesign, Fertigungsprozesse, die Zeit bis zur Markteinführung und Nachhaltigkeitsmassnahmen zu optimieren. Kosten werden gesenkt, Ineffizienzen abgebaut und Produktionskapazitäten gesteigert. Zudem fördert Staufen mithilfe der hauseigenen Akademie die Entwicklung von Talenten und Führungskräften innerhalb der Branche, um einen nachhaltigen Veränderungsprozess sicherzustellen.

Staufen hat beispielsweise gemeinsam mit einem Automobilzulieferer an der Optimierung ihres Shopfloor-Managements gearbeitet, wodurch dieser die Produktions-, Logistik- und Qualitätskontrollprozesse flexibler und effizienter gestalten konnte. Der praxisorientierte Ansatz hat dem Automobilzulieferer geholfen, eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden zu etablieren. Das hat wiederum zu einer höheren betrieblichen Leistung und besseren Finanzergebnissen geführt.

Matthias Hégelé, Leiter für Supply Chain und Operations bei Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sagt: „Hersteller müssen ihre gesamten Wertschöpfungsketten kontinuierlich verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Übernahme von Staufen folgt unserer Strategie, Lieferketten und Fertigungsprozesse unserer Kunden neu zu gestalten. Wir werden Staufens umfassende Expertise in operativer Exzellenz und der Transformation von Wertschöpfungsketten mit unseren Fähigkeiten in digitalen Technologien kombinieren. Gemeinsam werden wir mithilfe von KI, generativer KI, digitalen Zwillingen und Softwareplattformen für Lieferketten und Fertigung Kunden bei der Umgestaltung ihrer zentralen Wertschöpfungsketten helfen, die Effizienz und Produktivität zu erhöhen, nachhaltige Praktiken zu unterstützen und widerstandsfähige, autonome Systeme aufzubauen.”

Christina Raab, Geschäftsführerin bei Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ergänzt: „In Zeiten der Ungewissheit benötigen Unternehmen Lösungen, die alle kritischen Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit berücksichtigen – von steigenden Kosten in der Produktion bis hin zu komplexen Versorgungsketten. Der Bedarf an operativer Exzellenz ist größer denn je, insbesondere in Deutschland, der Heimat vieler führender Hersteller. Staufen wird uns helfen, den größtmöglichen Nutzen aus den Produktions- und Lieferkettenprozessen zu ziehen.“

Wilhelm Goschy, Geschäftsführer der Staufen AG sagt: „Angesichts des harten Wettbewerbs, bahnbrechender Innovationen und globaler Herausforderungen, ist es essenziell, unsere Kunden bei der Ergebnisverbesserung entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Wir beschränken uns nicht auf die Technologie, sondern arbeiten direkt in den Büros und Fabriken unserer Kunden, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Die Übernahme durch Accenture ermöglicht es uns, unsere drei Jahrzehnte lange Erfahrung in der Praxis zu nutzen, um noch mehr Kunden dabei zu helfen, mit maßgeschneiderten digitalen Lösungen durch die komplexe Transformation zu navigieren.“

Staufen zählt mehr als 200 hochqualifizierte Mitarbeitende in Deutschland, Italien, der Schweiz, den USA, Mexiko und Brasilien. Ihr Kundenportfolio reicht von mittelständischen Unternehmen bis hin zu Grosskonzernen. Das Team wird Teil des Supply Chain und Operations Bereichs bei Accenture werden.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. (Accenture/mc/hfu)