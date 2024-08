Subway will Standorte in der Schweiz und in Liechtenstein mehr als verdoppeln

Zürich – Subway, mit 37’000 Standorten weltweit eine der grössten Restaurantmarken weltweit, hat ein neues Master-Franchise-Abkommen mit der Convenience House Schweiz AG über deren Tochtergesellschaft SUB License AG abgeschlossen. Damit wird die Präsenz der Marke in der Schweiz und Liechtenstein massiv verstärkt.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird die Convenience House Schweiz AG die exklusiven Rechte zur Verwaltung und Entwicklung aller Subway-Standorte in der Schweiz und Liechtenstein übernehmen. Das Abkommen umfasst die Eröffnung von mehr als 70 Restaurants in den nächsten sieben Jahren, was die aktuelle Präsenz der Marke in der Region mehr als verdoppeln wird.

Mehr Standorte und Selbstbedienungskioske

Mit einem Schwerpunkt auf dem Gästeerlebnis und der Zugänglichkeit wird die Convenience House Schweiz AG insbesondere sicherstellen, dass bestehende und neue Restaurants dem modernen Image von Subway entsprechen. Ausserdem werden digitale Verbesserungen in den Restaurants, wie Selbstbedienungskioske, implementiert, um den Bestellprozess und die Betriebsabläufe zu optimieren. (mc/pg)