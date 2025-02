1,5 Milliarden Chicken Wings an einem Tag

Hamburg – Der 59. Super Bowl ist Geschichte. Die Philadelphia Eagles verhinderten mit einem ungefährdeten 40:22 Sieg gegen die Kanasas City Chiefs deren dritten Sieg in Folge. Erstmals war mit Donald Trump ein amtierender US-Präsident persönlich Zeuge des Spektakels. Er liess es sich denn auch nicht nehmen, Taylor Swift – Unterstützerin von Joe Biden bei den letzten Wahlen und Lebenspartnerin von Chiefs-Spieler Travis Kelce – in die Pfanne zu hauen.

Nicht in der Pfanne, aber in der Friteuse, landeten anlässlich des grössten US-Sportereignisses hunderte Millionen Hühner. Denn wie jedes Jahr wurde auch am Sonntag anlässlich des 59. Super Bowl besonders viel Junkfood konsumiert. Ganz vorne auf dem Speiseplan: Chicken Wings. Das National Chicken Council schätzt jedes Jahr, wie viele Hähnchenflügel die über 330 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner am Tag des NFL-Endspiels verzehren. Beim diesjährigen 57. Super Bowl sollen ganze 1,47 Milliarden Wings verzehrt worden sein. Wären all diese Flügel aneinandergereiht, würden sie drei Mal um den Globus reichen.

Im vergangenen Jahr waren schon während der Playoffs die Chicken-Wing-Verkäufe gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Cincinnati und Los Angeles um 28 beziehungsweise 37 Prozent gestiegen. Die hohe Nachfrage lässt die Preise der Hähnchenflügel steigen. Neben Snacks und Pizza sind Chicken Wings die beliebteste Mahlzeit während des durchschnittlich etwa vier Stunden andauernden Super Bowls.

Auch die sündhaft teuren Werbespot während des Super Bowls widmeten sich den Themen Essen und Trinken ausgiebig 😉