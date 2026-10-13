Sulzer mit leicht höherem Auftragseingang nach neun Monaten

Winterthur – Der Industriekonzern Sulzer hat in den ersten neun Monaten 2026 etwas mehr Aufträge hereingeholt als im Vorjahr. Verantwortlich ist vor allem die Zunahme in der grössten Division Flow.

Von Januar bis September gingen bei Sulzer Bestellungen im Wert von 2,75 Milliarden Franken ein, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dies entspricht einem Plus von 1,8 Prozent. Der Rückstand auf das Vorjahr ist damit aufgeholt. Im ersten Semester ging der Auftragseingang noch um 8,9 Prozent zurück.

Division Flow wächst stark

So lag der Auftragseingang bei der grössten Division Flow mit 1,28 Millionen Franken um knapp 12 Prozent über dem Vorjahreswert, gestützt durch mehrere Grossaufträge und eine steigende Nachfrage nach Energieinfrastruktur. Der Bestellungseingang in der Division Services ging um 0,9 Prozent auf 1,06 Milliarden eine Spur zurück, da Kunden – insbesondere in Amerika – Wartungsarbeiten in einem Hochenergiepreis-Umfeld aufschoben.

Chemtech büsste hingegen mit einem Minus von 15 Prozent auf 413 Millionen klar ein, hauptsächlich wegen der Verschiebung von Grossprojekten und eines schwierigen Investitionsumfelds. Das Kerngeschäft von Chemtech in den Bereichen Trennung und Reinigung zeigte laut Sulzer dennoch eine aufwärts gerichtete Entwicklung.

Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr werden bestätigt. Demnach soll der Auftragseingang um 1 bis 5 Prozent zulegen und der Umsatz um 2 bis 5 Prozent. Die EBITDA-Marge soll auf 16,5 Prozent (VJ 15,6%) steigen. Sulzer geht weiter von einer stärkeren zweiten Jahreshälfte aus, gestützt auf eine solide Auftragspipeline. (awp/mc/ps)