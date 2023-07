Sulzer erhöht nach starkem Auftragsplus im Halbjahr Jahresziele

Winterthur – Beim Industriekonzern Sulzer läuft es rund. Die starke Auftragsdynamik hat sich im zweiten Quartal fortgesetzt und zu einem deutlichen Anstieg der Bestellungen im ersten Semester geführt. Nun erhöht das Unternehmen auch die Jahresprognose.

So kletterte der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2023 um 24,1 Prozent auf 1,99 Milliarden Franken. Damit zeige sich die starke Position in wachsenden Märkten, teilte Sulzer am Freitag mit.

Mit dieser starken Entwicklung im Rücken hebt das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr an. Neu wird ein organisches Wachstum des Bestellungseingangs von 10 bis 14 Prozent erwartet. Bislang war Sulzer von einem Plus von 3 bis 6 Prozent ausgegangen. Weitere Details wird es mit dem Halbjahresbericht am 25. Juli geben. (awp/mc/pg)