SVP-Nationalrat Alfred Heer in Zürich gestorben

Zürich – Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot. Der 63-Jährige starb überraschend in der Nacht auf Freitag in Zürich. Die Stadtpolizei bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Medienberichte.

Die Stadtpolizei bestätigte, dass sie in der Nacht auf Freitag einen Einsatz im Stadtkreis 4 wegen eines medizinischen Notfalls hatte. Vor Ort konnte lediglich noch der Tod Heers festgestellt werden. Zum Todesfall wird laut Polizei die übliche Untersuchung eingeleitet. Weitere Informationen gebe es einstweilen keine.

Heer war langjähriges Mitglied des Nationalrats und des Europarats. Die Politbühne betrat er im Jahr 1994 mit seinem Einzug ins Zürcher Stadtparlament, danach war er Kantonsrat und seit 2007 Mitglied des Nationalrats. 2011 folgte die Wahl in den Europarat.

Heer lebte in der Stadt Zürich und betrieb gemeinsam mit seinem Parteikollegen Mauro Tuena ein IT-Unternehmen. Er hinterlässt eine erwachsene Tochter. In wenigen Wochen hätte Heer seinen 64. Geburtstag gefeiert. (sda/mc/pg)