Swatch kauft «Haus Harry Winston» in London

Biel – Der Uhrenkonzern Swatch hat für 90 Millionen Franken eine prestigeträchtige Immobilie in London gekauft. Das «Haus Harry Winston» an der New Bond Street 171 beherbergt seit 2006 den Flagship-Salon der gleichnamigen Swatch-Luxusmarke.

Damit habe man eine Immobilie an einer der luxuriösesten Strassen Londons erworben, teilte die Swatch Group am Freitag in einem Communiqué mit. Das im Jahr 1856 erbaute Gebäude verfüge über 562 Quadratmeter auf fünf Stockwerken.

Wie der Konzern weiter mitteilte, wurde bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres eine Liegenschaft an der Old Bond Street 32-33 in London für rund 120 Millionen Franken gekauft. Zudem habe Swatch ein Geschäft auf den Champs-Elysées in Paris erworben. (awp/mc/pg)

