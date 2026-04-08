Swatch stellt sich gegen US-Investor Wood und weist Forderungen zurück

Biel – Swatch bleibt dabei: Steven Wood ist nach Ansicht des Bieler Uhrenkonzerns nicht geeignet für den Verwaltungsrat. Auch alle anderen Änderungsvorschläge des US-Investors, über die die Swatch-Aktionäre am 12. Mai an der Generalversammlung befinden werden, lehnt die Gruppe ab.

Woods US-Anlagefirma Greenwood Investors hatte bereits im Februar ein Traktandierungsbegehren bei Swatch eingereicht und dieses auch publik gemacht. Der US-Investor strebt eine Verbesserung in Governance- und Transparenz-Fragen an. Es ist nicht die erste Offensive, die Wood gegen die Dominanz der Familie Hayek im Unternehmen lanciert.

Im Kern von Woods Begehren soll der Swatch-Verwaltungsrat unabhängiger werden. Das Gremium wird heute von Nayla Hayek präsidiert, und mit ihrem Bruder und Gruppen-CEO Nick Hayek sowie ihrem Sohn Marc Hayek sitzen zwei weitere Vertreter der Familie drin. Nayla führt auch den zum Konzern gehörenden US-Juwelier Harry Winston.

Sonderabstimmung für Inhaberaktionäre gefordert

Laut Wood sollen die Inhaberaktionäre drei Vertreter in den Verwaltungsrat wählen können. Die Inhaberaktionäre (ohne Hayek-Pool) sollen in einer Sonderabstimmung die Vertreter nominieren, die gleichentags durch die GV zu wählen seien.

Die Mehrheit des Verwaltungsrats müsse aus «Unabhängigen» bestehen, die nicht zum Hayek-Pool zählten, lautet ein weiteres Begehren. Wood will auch erreichen, dass die Präsidentin oder der Präsident nicht Teil der Geschäftsleitung oder in einer anderen Funktion in der Gesellschaft tätig sein kann.

Swatch hält in der am Mittwoch veröffentlichten Einladung zur GV dagegen: Die Forderungen von Wood gingen über die Vorschriften des Obligationsrechts hinaus. Damit würde die Vertretung des Mehrheitsaktionärs im Verwaltungsrat statutarisch zu einer Minderheit. Das führe auch zu erheblichen, finanziellen und wirtschaftlichen Risiken für Swatch.

Wood kandidiert erneut

Wood selber kandidiert als Vertreter der Inhaberaktionäre für einen Sitz im Verwaltungsrat und tritt gegen den vom VR vorgeschlagenen früheren Berner Regierungsrat Andreas Rickenbacher an. Wood sei nicht geeignet, um die Interessen der Inhaberaktionäre zu vertreten, schreibt die Gruppe in der Einladung und bekräftigt damit frühere Aussagen.

Greenwood Investors hält eigenen Angaben zufolge mehr als 0,5 Prozent des Aktienkapitals der Swatch Group. Im Mai 2025 wollte sich Wood bereits als Vertreter der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat wählen lassen, scheiterte aber am Widerstand der Gründerfamilie Hayek. Denn die Hayeks halten mit rund einem Viertel des Kapitals rund 43 Prozent der Stimmen. (awp/mc/pg)