Swiss {ai} Weeks starten in 24 Städten und holen KI in die Mitte der Gesellschaft

Zürich – Künstliche Intelligenz verändert unser Leben – aber wie genau? Was bedeutet das für unsere Arbeit, unsere Bildung, unsere Demokratie, unseren Alltag? Und wie sieht eigentlich KI mit Schweizer Werten aus? In den Swiss {ai} Weeks engagieren sich Menschen und Organisationen im grössten KI Aktionsprogramm der Schweiz, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Vom 1. September bis 5. Oktober 2025 finden schweizweit über 160 Veranstaltungen zur verantwortungsvollen Gestaltung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz statt.

Dabei wird auch das neue Schweizer KI Sprachmodell zum Einsatz kommen. Ob an der Fachhochschule, im Büro, im Spital oder im Gemeindezentrum, mit den Swiss {ai} Weeks wird KI in 24 Städten und online erlebbar und gestaltbar gemacht. Das Aktionsprogramm wird von rund 150 Partnerorganisationen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft organisiert.

Die Schweiz bringt Künstliche Intelligenz in den Alltag: Die Swiss {ai} Weeks, das grösste nationale Aktionsprogramm zur gesellschaftlichen Gestaltung von KI, bietet neue Räume für Dialog, Lernen und Innovation. „Mit den Swiss {ai} Weeks kommt Künstliche Intelligenz aus der Forschung in die Mitte der Gesellschaft. Es geht darum, KI zu verstehen und gemeinsam zu gestalten – auf Schweizer Art: Transparent, offen und verantwortungsvoll“, sagt Christoph Birkholz von der Panter AG, Co-Initiantin des Projekts. Gemeinsam mit dem Bund, EPFL AI Center, ETH AI Center, Gebert Rüf Stiftung, Impact Hub, SRG SSR, Swiss Re, Swisscom und UBS laden rund 150 Organisationen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu einem vielfältigen, fünfwöchigen Programm ein. In 24 Städten verbindet das Programm wissenschaftliche Erkenntnisse mit konkreten Anwendungen im Alltag. Auf dem Plan stehen Technologie-Festivals, Software-Workshops und Podiumsgespräche zu Recht, Ethik und Strategie ebenso wie praxisnahe Angebote für KMU oder Einsteigerkurse für alle, die sich erstmals mit KI beschäftigen.

Ein Programm so vielfältig wie die Schweiz

Rund 160 Veranstaltungen zeigen, wie breit KI in der Schweiz bereits wirkt. Das Spektrum reicht von Workshops, Panels und Hackathons über Lernangebote und Bürgerinnen-Dialoge bis hin zu leicht zugänglichen Online-Formaten. In allen Sprachregionen, online wie vor Ort, werden Perspektiven zusammengeführt: Expertinnen aus Berufsbildung und Hochschulen diskutieren, welche Fähigkeiten im KI-Zeitalter besonders wichtig sind. Im Tourismus wird vorgeführt, wie KI als interaktiver Stadtführer neue Formen der Reisebegleitung ermöglicht. Journalisten und Bürgerinnen lernen, KI-Fakes zu erkennen und Faktenchecks in Echtzeit umzusetzen. Einblicke in moderne KI-Systeme erklären, wie grosse Sprachmodelle funktionieren und warum Lösungen wie das neue Schweizer Sprachmodell wichtig sind, um Innovation zu fördern und die digitale Souveränität zu stärken.

Die Swiss {ai} Weeks richten sich an eine breite Öffentlichkeit: Ob Schüler in St.Gallen, Journalistin in Aarau, Politiker in Porrentruy oder Unternehmerin in Lugano – alle finden hier spannende Angebote, um KI besser zu verstehen, zu nutzen oder zu gestalten.

Kooperation und Innovation „made in Switzerland“

Die Swiss {ai} Weeks sind eine Gemeinschaftsleistung. Mehr als 150 Organisationen aus Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft bringen ihr Wissen ein. Besonderes Gewicht liegt dabei auf offener KI-Technologie mit gesellschaftlichem Nutzen: Ein zentrales Element vieler Hackathons ist das neue Schweizer Sprachmodell, das auf dem Supercomputer „Alps“ in Lugano trainiert wurde. Damit entwickeln Hackerinnen und Hacker neue Lösungen für konkrete Herausforderungen von Partnern wie AXA, dem Bund, CSS, Die Schweizerische Post, Swiss Re, Swisscom, UBS, Viseca und VZ Vermögenszentrum.

„Künstliche Intelligenz gehört in die Mitte der Gesellschaft. Die Swiss {ai} Weeks verbinden Spitzenforschung mit Alltag, fördern den Dialog und bringen Menschen in über zwanzig Städten zusammen – für Innovation, die der Schweiz und der Welt nützt“, sagt Pascale Vonmont, CEO der Hauptpartnerin Gebert Rüf Stiftung. Swiss {ai} Weeks Veranstaltungen finden unter anderem in Basel, Bern, Brugg-Windisch, Buchs, Cadro, Fribourg, Genf, Horgen, Lausanne, Lenzburg, Luzern, Lugano, Oberentfelden, Opfikon-Glattbrugg, Porrentruy, Rapperswil-Jona, Rotkreuz, Schlieren, Solothurn, St.Gallen, Wil SG, Winterthur, Zug und Zürich statt.

