Swiss Medical Network schliesst Winterthurer Privatklinik Lindberg

Winterthur – Die Privatklinik Lindberg in Winterthur wird Mitte Jahr definitiv geschlossen. An dem Standort mietet sich jetzt das Kantonsspital Winterthur ein.

Man habe nach einer Konsultation entschieden, die medizinischen Aktivitäten auf die Privatklinik Bethanien in Zürich und die Privatklinik Belair in Schaffhausen zu konzentrieren, teilte die Klinik- und Spitalgruppe Swiss Medical Network (SMN) mit. Die Schliessung erfolge «gegen Ende Juni».

Für eine grosse Mehrheit der Mitarbeitenden werde es eine Anschlusslösung geben, erklärte die zur Aevis-Victoria-Gruppe gehörende SMN. Rund 70 Personen würden nach der Betriebseinstellung «nahtlos» weiterbeschäftigt – die Mehrheit davon in Zürich und Schaffhausen.

Stand heute gebe es noch für 24 Mitarbeitende keine Anschlusslösung, so das Communiqué weiter. Für diese werde ebenfalls ein Angebot für einen Wechsel zur Privatklinik Bethanien oder Belair erarbeitet. Und alle Lindberg-Mitarbeitenden erhalten eine Austrittsprämie.

Viele Jahre ohne Gewinn

Als reines Vertragsspital mit nur 53 Betten und in unmittelbarer Nähe eines grossen öffentlich-rechtlichen Spitals, dem Kantonsspital Winterthur (KSW), seien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen «nicht ideal» gewesen, wird der Schliessungsentscheid begründet. Die Klinik habe die Gewinnzone seit vielen Jahren nicht mehr erreicht.

Swiss Medical Network hatte bereits am 10. April eine Neuausrichtung der Privatklinik Lindberg in Aussicht gestellt. Seinerzeit wurde auch das gesetzlich vorgesehene Konsultationsverfahren eingeleitet.

KWO mietet Lindberg-Immobilie

Die freiwerdenden Flächen hat sich das Kantonsspital Winterthur geschnappt. Dieses mietet sich schrittweise in die Flächen ein, die an der Schickstrasse 11 frei werden. Die ebenfalls zu Aevis gehörende Spitalimmobilien-Spezialistin Infracore spricht von einem langfristigen Mietvertrag.

Laut den Angaben wird das KSW dort «nach punktuellen Infrastrukturanpassungen» Akutgeriatrie und Palliative Care anbieten, die Betriebsaufnahme sei für Anfang 2027 vorgesehen. Die Bauarbeiten erfolgen zwischen Juli und Dezember 2026.

Swiss Medical Network prüft derweil weiter die Idee, im Zentrum von Winterthur ein Ambulatorium einzurichten. Die Gruppe sei im Besitz einer Option zur Miete einer geeigneten Fläche. (awp/mc/pg)