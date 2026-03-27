Aevis: Swiss Medical Network steigert Umsatz und erwartet höhere Profitabilität

Freiburg – Die im Gesundheitsbereich tätige Swiss Medical Network Holding ist im Geschäftsjahr 2025 kräftig gewachsen. Grund dafür waren weitere Übernahmen von Spitälern und Gesundheitseinrichtungen.

Der Bruttoumsatz der privaten Klinik- und Spitalgruppe, die mehrheitlich im Besitz von Aevis Victoria ist, kletterte um über ein Fünftel auf 988,5 Millionen Franken, wie es am Freitag in einer Mitteilung hiess. Der Nettoumsatz, also ohne Arzthonorare, wuchs ebenso deutlich auf 835,1 Millionen.

Zum starken Umsatzwachstum haben massgeblich Übernahmen beigetragen, insbesondere der Kauf des Spitals Zofingen und des Tessiner Centromedicos. Das organische Wachstum belief sich indes auf 2 Prozent. Das Netzwerk umfasst laut den Angaben 19 Kliniken und Spitäler sowie über 80 ambulante Zentren.

Marge sinkt

Auch im Ergebnis machten sich die Zukäufe bemerkbar. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDAR erhöhte sich um 17 Prozent auf 133,0 Millionen Franken. Die dazugehörige Marge lag aufgrund von Akquisitionseffekten mit 15,9 Prozent unter Vorjahr (16,6%). Bereinigt um Akquisitionen lag sie bei 17,2 Prozent. Der EBITDA rückte um ebenfalls 17 Prozent auf 45,6 Millionen vor.

Im neu angelaufenen Jahr legt Swiss Medical Network den Fokus auf die Profitabilität. Sie strebt bei einem organischen Umsatzwachstum von 2 bis 3 Prozent eine EBITDAR-Marge von über 20,5 Prozent an. Mittelfristig soll die Marge auf rund 23 Prozent ansteigen. Den EBITDA erwartet die Gruppe zwischen 75 und 85 Millionen Franken. (awp/mc/pg)