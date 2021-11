Swiss Rockets AG ernennt Finanzchef

Basel – Die Swiss Rockets AG hat Albert Muntane Casanova zum Chief Financial Officer der Swiss Rockets-Gruppe ernannt. Der 47-Jährige zeichnet für die Bereiche Finanzen, Strategie und Investitionen aller Unternehmen der Gruppe verantwortlich.

Muntane Casanova kommt von der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank), wo er als Director Investment Banking im Global Aviation Finance Office, der früheren Aviation Division der DVB Bank SE mit Sitz in London, tätig war. Während dieser fünf Jahre war er unter anderem für die Beratung von Fluggesellschaften und Leasinggebern bei der Beschaffung von Finanzmitteln sowie für strategische Fragen zuständig. Bevor er 2016 zur DVB Bank kam, hatte er Management- und Strategiepositionen bei Air Europa, Spanair, dem spanischen Aussenministerium, Accenture und SAP inne.

Im Laufe seiner Karriere lebte Muntane Casanova in Grossbritannien, Deutschland, Bosnien und Herzegowina und Spanien. Er hält einen B.Sc. in Betriebswirtschaft von der Universitat Autonoma de Barcelona und einen Abschluss in Management von der Instituto de Empresa Business School. (mc/pg)

