Swiss Steel will drei Werke in Frankreich verkaufen

Luzern – Die Restrukturierung bei Swiss Steel geht weiter: Der Innerschweizer Stahlhersteller will mehrere Werke in Frankreich dem italienischen Konkurrenten Acciaierie Venete verkaufen. Die Transaktion soll bis im Frühling 2024 über die Bühne gehen.

Der Verkauf stärke die strategische Ausrichtung von Swiss Steel auf das Kerngeschäft, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Konkret will sich Swiss Steel von den Werken in Hagondange (Moselle), Custines (Meurthe-et-Moselle) und Le Marais (Loire) trennen. Zur Transaktion gehören zudem die Aktivitäten und die Belegschaft des Forschungszentrums Creas. Der Verkauf muss unter anderem noch von Aufsichtsbehörden geprüft werden.

Damit verbleiben der französischen Swiss-Steel-Tochter noch zwei Werke in Les Dunes (Dünkirchen) und Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Derzeit werde geprüft, ob diese langfristig behalten werden sollen.

Mehr als Hälfte der Mitarbeiter betroffen

Swiss Steel beschäftigt in Frankreich knapp 1300 Mitarbeitende – von der geplanten Transaktion betroffen sind 715, wie Swiss Steel auf Anfrage mitteilte. Zum Umsatz und den Ertragszahlen wollte die Gruppe keine Angaben machen. Man wolle weiterhin ein europäischer Player mit Werken in der Schweiz, Deutschland und Frankreich bleiben, so der Stahlhersteller weiter.

Im Herbst 2023 hatte Swiss Steel seine Einheiten in Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, Lettland, Litauen und Estland verkauft. Diese Firmen hätten 2022 mit 267 Mitarbeitenden einen Nettoumsatz von 158 Millionen Euro und einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen EBITDA von 12 Millionen Euro erzielt.

Im September dieses Jahres hatte der kriselnde Stahlhersteller seine Jahresziele gekippt. Die Erholung der Nachfrage im europäischen Kernmarkt sei im Sommer ausgeblieben, hatte es damals geheissen. Im Rahmen des laufenden Restrukturierungsprogramms versucht die Gruppe, langfristig widerstandsfähig und profitabel zu werden. (awp/mc/pg)