Switzerland Global Enterprise erhält mit Anja Fiedler neue CEO

Zürich – Der Verwaltungsrat von Switzerland Global Enterprise (S-GE) hat Anja Fiedler zur neuen Chefin ernannt. Sie folgt ab Sommer 2026 auf Simone Wyss Fedele.

Fiedler ist seit 2023 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Exportförderung bei S-GE, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Davor war sie als Managing Director beim Schweizer Nahrungsmittelhersteller Haco AG sowie in verschiedenen Führungsrollen bei Unilever, Philip Morris International, Lonza und Hoffmann-La Roche tätig.

Die bisherige CEO Wyss Fedele wird der Generalversammlung derweil im April 2027 als neue Präsidentin vorgeschlagen. Dies war bereits im Dezember 2024 angekündigt worden. Damit soll sie Ruth Metzler-Arnold ablösen, die nach 16 Jahren als Verwaltungsratspräsidentin zurücktreten wird.

Switzerland Global Enterprise (S-GE) ist die offizielle Schweizer Organisation für Export- und Investitionsförderung. Als private Beratungs- und Plattformorganisation im Auftrag des Bundes und der Kantone unterstützt S-GE mit rund 200 Mitarbeitenden in über 20 Ländern und mehr als 3000 Partnern weltweit über 5500 Kunden in der Schweiz und rund 130 weiteren Ländern bei ihrer internationalen Geschäftsentwicklung. (awp/mc/pg)