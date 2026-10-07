TCS-Camping rechnet 2026 mit einer Million Übernachtungen

Ostermundigen BE – Die ausserordentlich guten Wetterbedingungen haben in diesem Jahr für ein gutes Campingjahr gesorgt. Die Buchungszahlen lagen Ende September höher als im bisherigen Rekordjahr 2021, wie der Touring Club Schweiz am Mittwoch mitteilte.



Zum zweiten Mal nach dem Pandemiejahr 2021 zeichne sich damit ein Jahr mit über einer Million Logiernächten ab. An einzelnen Standorten legten die Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 30 Prozent zu, wie der Touring Club in einer Mitteilung schrieb. Insgesamt wies der TCS einen Anstieg von 4,8 Prozent aus.



Bereits im Frühling, pünktlich zu den Feiertagen, habe sich das Wetter von seiner besten Seite gezeigt und für einen starken Saisonstart gesorgt. Die Sommermonate waren laut TCS von einer sehr langen Schönwetterperiode geprägt, die sich bis in einen sonnigen und warmen Herbst hineinzog. Das habe den Gästen Planungssicherheit gegeben und sich positiv auf die Buchungen ausgewirkt.



Von den heissen Sommertemperaturen profitierten besonders Plätze in den Bergen wie Scuol GR, Flims GR, Olivone TI oder Interlaken BE. Der Grossteil der Gäste (63 Prozent) stammte aus der Schweiz, gefolgt von Besuchenden aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich.



Nach dem Saisonende im Oktober bleiben die fünf TCS-Plätze in Flims, Lugano-Muzzano, Olivone, Sitten und Solothurn durchgehend im Winter geöffnet. Der Campingplatz Samedan GR bleibt wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.



Gleiche Tendenz bei Swisscamps

Fabienne Huber, Direktorin des Verbands Schweizerischer Campings (Swisscamps), teilt den Optimismus des TCS. Gestützt auf Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) sei gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg zu erwarten, auch wenn BFS-Zahlen erst bis Ende Juli 2026 vorlägen, sagte sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.



Im ersten Quartal von 2026 stiegen die Zahl der Besuchenden um 2,9 Prozent und die Zahl der Übernachtungen um 1,1 Prozent. Im zweiten Quartal gab es ebenfalls 2,9 Prozent mehr Besuchende, aber 4,7 Prozent mehr Übernachtungen. Von April bis Juni wurden 1’560’402 Übernachtungen durch 611’401 Gästen gezählt. (awp/mc/ps)

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