TCS Swiss Ambulance Rescue erwirbt ASV Ambulances

Vernier/Ostermundigen – Mit der Übernahme des auf Notfallrettungsdienste spezialisierten Waadtländer Unternehmens ASV Ambulances setzt TCS Swiss Ambulance Rescue seine Wachstumsstrategie in der Schweiz fort. Mittlerweile leistet das Unternehmen in der Schweiz jährlich rund 35’000 Einsätze.

TCS Swiss Ambulance Rescue (TCS SAR) übernimmt das Unternehmen ASV Ambulances mit Sitz in Rennaz im Kanton Waadt. Das 2013 gegründete Unternehmen erhielt bereits 2014 die Genehmigung der Direction Générale de la Santé (DGS) des Kantons Waadt, um Notfalleinsätze in den Bezirken Riviera, Chablais und Gros-de-Vaud durchzuführen. ASV Ambulances beschäftigt 25 Mitarbeitende, verfügt über eine Flotte von vier Fahrzeugen und führt jedes Jahr rund 3500 Notfalleinsätze durch, die über die Notrufnummer 144 angefordert werden. Von den beiden operativen Stützpunkten Rennaz und Mont-sur-Lausanne aus ist ASV Ambulances hauptsächlich in den Bezirken Chablais und Riviera tätig. Es sind keine Änderungen in der internen Organisation des Unternehmens geplant und alle Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Kontinuierliches Wachstum

TCS Swiss Ambulance Rescue wurde im März 2021 in Genf gegründet. Bereits ein Jahr später wurde der TCS durch die Übernahme von zwei in diesem Bereich tätigen Privatunternehmen zum grössten privaten Akteur im Bereich Notfallrettung und Krankentransporte in der Schweiz. Die Übernahme von ASV Ambulances ist ein weiterer Schritt auf dem Weg der vom TCS verfolgten Expansionsstrategie. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und dank der in allen Landesteilen gesammelten Erfahrungen Synergiepotenziale zu nutzen.

Zusammen mit ASV Ambulances ist TCS SAR in sieben Kantonen (Zürich, Aargau, Luzern, Zug, Bern, Waadt und Genf) präsent und leistet rund 35’000 Einsätze pro Jahr. Mit einer Flotte von mehr als 50 Fahrzeugen und von 17 Stützpunkten aus sind schweizweit insgesamt mehr als 200 spezialisierte Mitarbeitende rund um die Uhr im Einsatz. (mc/pg)