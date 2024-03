Entris Banking setzt Tata Consulting Services (TCS), um Betrugs- und Compliance-Risiken zu mindern

Bern – Die AML- und KYC-Compliance-Lösung «Quartz for Compliance» von Tata Consultancy Services hilft Entris, die Überwachung des Zahlungsverkehrs, das Risikomanagement und die Compliance-Funktionen für die Bank und ihre Partnerunternehmen zu verbessern.

Entris Banking, mit Sitz in Bern, ist spezialisiert auf Transaction Banking und Business Process Outsourcing für kleine und mittelgrosse Banken in der Schweiz. Durch die Implementierung von Quartz wird Entris Banking in der Lage sein, proaktiv Betrugs- und Compliance-Risiken zu erkennen und zu mindern.

Ziel dieser digitalen Transformation ist es, die Transaktionsüberwachung und das Sanktionsscreening von Entris Banking zu stärken. Quartz, eine KI-gesteuerte Lösung für Anti-Money Laundering (AML), KYC und zur Erkennung von Finanzkriminalität, hilft Entris Banking dabei, Betrugs- und Compliance-Risiken zu managen. Zusätzlich unterstützt sie bei der Durchsetzung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und sorgt für die Einhaltung der 40+9-Empfehlungen der FATF (Financial Action Task Force) sowie internationaler Richtlinien des Financial Crimes Enforcement Network, der Europäischen Union und des Staatssekretariats für Wirtschaft.

Nutzung von über 40 Partnerbanken von Entris Banking

Darüber hinaus wird Quartz von einem grösseren Ökosystem von über 40 Entris Banking-Partnerbanken genutzt und ermöglicht dort das Screening sowie die Weitergabe von Due-Diligence-Feedback an Entris Banking unter Wahrung der Vertraulichkeit. Die cloudbasierte Bereitstellung bietet zusätzliche Flexibilität bei der Skalierung nach oben oder unten und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit, Resilienz und bestmögliche Zusammenarbeit.

Pascal Baumgartner, Chief Executive Officer (CEO) Entris Banking, sagt: «Die Zahlungsverkehrsbranche in der Schweiz entwickelt sich weiter und wir sind bestrebt, unsere Partnerbanken und Kunden mit einer besseren Prüfung und Überwachung von Zahlungstransaktionen zu unterstützen, die Geschwindigkeit beim Onboarding neuer Kunden zu erhöhen und ihnen einen besseren Kundenservice zu bieten. Wir haben Quartz for Compliance aufgrund seiner fortschrittlichen Fähigkeiten sowie der umfassenden Funktionalität im Compliance-Bereich ausgewählt und eingeführt. Dies hat die betriebliche Effizienz und Genauigkeit erheblich verbessert, indem eine zentrale Lösung für Echtzeit-Screening, Transaktionsüberwachung und -warnung, umfassendes Workflow- und Fallmanagement, KYC-bezogene Due-Diligence-Prüfungen und fortschrittliche Risikobewertungen über mehrere Geschäftszweige und Transaktionskategorien hinweg ermöglicht wird.»

«Quartz for Compliance stellt einen revolutionären Sprung in der Transaktionsüberwachung und im Sanktionsscreening dar, indem es die Leistungsfähigkeit von KI/ML/NLP (Freitext) und das Potenzial der Blockchain für die Abwicklung von KYC nutzt. Wir freuen uns, dass Entris Banking unsere Vision für die Zukunft der Compliance aufgegriffen hat. Unsere SaaS-Lösung hat der Bank geholfen, strengere und effektivere Kontrollen gegen Geldwäsche zu implementieren und tiefere Einblicke in Kundenportfolios zu gewinnen, während sie gleichzeitig vor finanziellen und Compliance-Risiken geschützt ist», sagt R Vivekanand, President, BFSI Products & Platforms, TCS. «TCS ist seit über einem Jahrzehnt im Schweizer Bankensektor stark vertreten. Mit der Implementierung unserer Compliance-Lösung der nächsten Generation zur Aufdeckung von Finanzkriminalität durch Entris Banking sind wir nun ein integraler Bestandteil der Transformationsreise des Sektors.»

Quartz for Compliance ist eine zielgerichtete Lösung, die eine Vielzahl von Finanzinstituten bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt und KYC-Prüfungen, Sanktionsprüfungen, Risikobewertungen und die Überwachung von Transaktionen umfasst. Die Lösung ist mit fortschrittlichen Analysen und einer Reihe von Tools ausgestattet, die eine intensive Überwachung ermöglichen. Die zugrundeliegende Architektur ermöglicht klar definierte, benutzerfreundliche und standardisierte veröffentlichte APIs für die schnelle Integration von bestehenden Anwendungen oder Produkten von Drittanbietern in grössere Ökosysteme.

Teil eines KYC-as-a-Service-Arrangements

Die Lösung kann als eigenständiges Produkt oder als Teil eines KYC-as-a-Service-Arrangements eingesetzt werden, das alle Anforderungen an eine End-to-End-KYC- und Risikobewertung erfüllt. Das Sanktionsfiltermodul kann die String-Suchfunktion für die Kundendaten einer Organisation auf Basis verschiedener Sanktions- oder PEP-Listen durchführen, die von Aufsichtsbehörden und anderen Dritten bereitgestellt werden. Die Lösung nutzt KI, um Verhaltensmuster gemäss FATF und anderen lokalen regulatorischen Richtlinien zu verfolgen, statistische Abweichungen zu überwachen, Ausreisser aus vergleichbaren Transaktionen herauszufiltern und Verbindungen zu analysieren, um verdächtige Transaktionen und Aktivitäten aufzudecken. (TCS/mc/hfu)

Entris Banking

Tata Consulting Services