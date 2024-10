Tecan bestätigt Mittelfristausblick am Kapitalmarkttag

Männedorf – Erst letzte Woche hat der Laborausrüster Tecan seine Jahresziele bis 2024 nach unten korrigiert. Nun bestätigt er am (heutigen) Kapitalmarkttag den mittelfristigen Ausblick.

Demnach rechnet das Unternehmen mit einer Rückkehr zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen. Ziel bleibe zudem eine durchschnittliche jährliche Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge um 30 bis 50 Basispunkte, teilte Tecan am Dienstag mit.

Mittelfristig erwartet Tecan somit, die durchschnittliche Wachstumsrate der zugrunde liegenden Endmärkte zu übertreffen und gleichzeitig die Profitabilität zu steigern. Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern zählt das Unternehmen die kommerzielle Expansion durch den Ausbau der Präsenz und der Vertriebskanäle in Schlüsselregionen. Zudem sollen Übernahmen zum Wachstum beitragen.

Weniger rosig sieht es laut Tecan derweil für 2024 aus. Hier rechnet das Unternehmen laut Mitteilung von vergangener Woche mit einem Umsatzrückgang in Lokalwährungen von 12 bis 14 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge von 16 bis 18 Prozent. Das Umfeld ist derzeit insbesondere von einer generellen Marktschwäche in China geprägt, dürfte sich aber laut Tecan bald wieder normalisieren.

Der Kapitalmarkttag von Tecan findet am (heutigen) Dienstagnachmittag in Männedorf im Kanton Zürich statt. Zuvor gewährt das Unternehmen am Vormittag Interessierten einen Einblick in seine Fabrik in Hombrechtikon. (awp/mc/ps)