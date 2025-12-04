Tecan schlägt Matthias Gillner als neuen VRP vor – Brunschweiler tritt ab

Männedorf – Bei der Tecan Group AG kommt es im kommenden Jahr zu einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats. Der langjährige Präsident Lukas Braunschweiler tritt an der kommenden Generalversammlung vom 15. April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl an. Als sein Nachfolger wird mit Matthias Gillner der derzeitige Vizepräsident vorgeschlagen.

Zudem soll Gitte Pugholm Aabo als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat aufgenommen werden, wie der Laborausrüster am Donnerstag mitteilte. Sie bringe viel Erfahrung aus dem Medizintechnikbereich mit, heisst es. Sie war von 2019 bis 2023 Präsidentin und CEO des Geschäftsbereichs Hearing von GN Store Nord und zuvor in verschiedenen Positionen bei LEO Pharma in Dänemark. (awp/mc/ps)