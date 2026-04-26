«Niemand hätte das für möglich gehalten» – Sawes Marathonlauf in neue Dimensionen

Von diesem Tag wird die Sportwelt noch lange erzählen. Es ist der Tag, an dem Sabastian Sawe Grenzen gesprengt und scheinbar Unmögliches vollbracht hat. Als erster Mensch überhaupt lief er bei einem offiziellen Marathon unter zwei Stunden. Und das in London.

Es ist ein Lauf in neue Dimensionen, eine Ausnahmeleistung für die Geschichtsbücher, ein Ergebnis, das lange Zeit für unmöglich gehalten wurde. Als der Kenianer Sabastian Sawe an diesem Sonntag die letzten 300, 200, 100 Meter Richtung Zielstrich des London-Marathons läuft, vorbei an jubelnden Zuschauern – da ist bereits klar: Hier passiert gerade Historisches.

Mit dem letzten Schritt nach 42,195 Kilometern bricht Sawe nicht nur den Weltrekord, sondern bleibt auch als erster Mensch unter der Marke von zwei Stunden. Der 29-Jährige gewinnt das prestigeträchtige Rennen in 1:59:30 Stunden. Ein Triumphlauf, von dem die Sportwelt lange sprechen wird.

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