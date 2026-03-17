Tecan spannt mit Nvidia bei datengetriebenen Laboren zusammen

Männedorf – Der Laborausrüster wird künftig mit dem US-Chipkonzern Nvidia zusammenarbeiten. Wie das Unternehmen aus Männedorf am Dienstag mitteilte, wollen die beiden Unternehmen zusammen datengetriebene Labore entwickeln.

Ziel der Partnerschaft sei es, KI-gestützte Plattformen bereitzustellen, die datengetriebenen Laboren dabei helfen, Forschungsergebnisse schneller zu erzielen und die Produktivität im Labor zu erhöhen. Mit der Nutzung von KI ergebe sich eine Gelegenheit für Innovation und Wachstum. Denn ein erheblicher Teil der im Labor generierten Daten bleibe bislang ungenutzt.

Die Integration von Nvidia-GPU-beschleunigten Modellen und Bibliotheken in die Produkte von Tecan soll Labordaten in konkrete Handlungsempfehlungen und messbare Ergebnisse überführen. Die Verbindung wissenschaftlicher und operativer Daten soll es Tecan-Kunden ermöglichen, neue Therapien schneller zu entwickeln. Gleichzeitig verbessere der Einsatz von physischer KI die Benutzerfreundlichkeit und Robustheit der Tecan-Instrumente weiter. (awp/mc/ps)