Tecan verzeichnet im ersten Quartal wie erwartet Umsatzrückgang

Männedorf – Der Laborausrüster Tecan sieht sich nach dem ersten Quartal 2025 in etwa auf Kurs. Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen aus Männedorf ein Update zum ersten Quartal gibt. Für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen den Ausblick.

So hat die Gruppe in den ersten drei Monaten einen Umsatzrückgang in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich verbucht. Das hatte der Laborausrüster Mitte März so in Aussicht gestellt, als er für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang in Lokalwährungen angekündigt hatte.

Während sich das Geschäftssegment Life Sciences Business solide entwickelte, verzeichnete die Sparte Partnering Business einen etwas stärkeren Rückgang als die Gruppe insgesamt. Dies sei hauptsächlich auf das Timing von Kundenbestellungen zurückzuführen, wie aus dem Communiqué vom Montag hervorgeht.

Einflussfaktoren haben weiter Bestand

Insgesamt hätten die Mitte März genannten Einflussfaktoren aber weiter Bestand, so Tecan weiter. So werde die Umsatzentwicklung bei akademischen und staatlichen Kunden in den USA weiterhin durch die Unsicherheit und eine begrenzten Visibilität hinsichtlich der Freigabe von Finanzmitteln beeinträchtigt. Daher blieben die entsprechenden Annahmen vorerst unverändert.

In China wiederum zeichne sich eine Stabilisierung des Marktumfelds ab. Hier deute die aktuelle Umsatzentwicklung auf einen Rückgang im einstelligen Prozentbereich für das Gesamtjahr hin.

Die Verkäufe an Biopharma-Kunden zeigten dagegen erste Anzeichen einer Erholung, wobei sich diese im zweiten Halbjahr deutlicher auswirken dürfte.

Ausblick bestätigt

Basierend auf dem Geschäftsgang im ersten Quartal und den aktuellen Annahmen für den Rest des Jahres bestätigt Tecan heute die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz in Lokalwährungen in einer Bandbreite von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis hin zu einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bei der bereinigten EBITDA-Marge stellt die Gruppe weiter einen Wert zwischen 17,5 und 18,5 Prozent in Aussicht.

Darüber hinaus bestätigt Tecan den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen davon ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich zu verbessern. (awp/mc/ps)