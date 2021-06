The Circle Conference – Der Re-Start der Tagungs- und Eventbranche

Am Donnerstag, 1. Juli 2021 findet «The Circle Conference» im brandneuen «The Circle Convention Center» am Flughafen Zürich statt. «Hurra wir leben noch!»: Seit der Corona-Pandemie die erste nationale Grossveranstaltung und gleichzeitig auch der Neustart für die MICE-Branche. Neben spannenden Keynote-Referaten von Experten und Branchenkennern sowie diversen Workshops, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein innovatives und interaktives Ausstellerkonzept.

Das ausserordentlich breit besetzte Programm der «Circle Conference» ist gespickt mit spannenden Persönlichkeiten und Themen. Neben namhaften Referentinnen und Referenten zu mannigfachen aktuellen Themen diskutieren erfahrene Repräsentanten aus den Bereichen Meetings, Incentives, Conventions & Events (MICE) über die künftige Ausrichtung des Kongress- und Eventbusiness, das durch die Krise völlig aufgemischt wurde. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.

In einem innovativen Ausstellerkonzept treten am 1. Juli zudem zahlreiche TourismusDestinationen, Tagungshotels, Incentive-Anbieter, Eventlocations & Meetingplaces in direkten Kontakt mit den Teilnehmenden. «Das Networking ist ein bedeutender Bestandteil unserer Fachmesse», sagt Organisator Oliver Stoldt von der MICE Service Group Schweiz: «Der direkte Austausch mit Branchenvertretern hat im Corona-Jahr gefehlt. Das merken wir deutlich an den bereits abgesetzten Tickets und den zahlreichen Anmeldungen der Aussteller.» Alle Austeller finden Sie hier. Die Ausstellung findet durchgehend von 10:00 – 18:00 Uhr statt.

Unter Einhaltung eines strengen Schutzkonzeptes und mit begrenzter Besucherzahl werden etwa 800 – 1’000 Teilnehmende aus allen Branchen erwartet. Hier können Sie sich für «The Circle Conference» anmelden (Registrierung ist zwingend). Der Eintritt ist kostenlos. (The Circle Conference/mc/ps)

Weitere Auskünfte: The Circle Conference