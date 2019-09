TheTalk@TheStudio mit Dominique Gisin

St. Gallen / Zürich – Heute Abend ist Dominique Gisin Gast bei der Gesprächsreihe «[email protected]» von Helvetia Versicherungen und Ringier. In diesem Jahr findet das Format sechsmal statt und lädt hochkarätige Gastreferenten ins Café «The Studio» im Ringier Pressehaus. Auf Blick.ch wird der Talk live übertragen.

Mit eineinhalb Jahren stand Dominique Gisin zum ersten Mal auf den Skiern. Im 2015 trat die Olympiasiegerin von 2014 nach acht Jahren in der Nationalmannschaft von Swiss Ski zurück. Aber nicht nur im Schnee fühlt sich Dominique Gisin wohl, sondern auch in der Luft: Mit Hochdruck ist sie an der Berufspilotenlizenz dran. Vor einem Jahr schloss sie zudem ein Physikstudium an der ETH in Zürich mit dem Bachelor ab. Seit Oktober 2018 ist Dominique Gisin als Delegierte des Stiftungsrates der Stiftung Schweizer Sporthilfe tätig.

Im Gespräch mit Christine Maier erzählt Dominique Gisin, wie sich ihr Leben nach ihrem Rücktritt ver­ändert hat, wie sie sich für die vielfältigen Aufgaben motiviert und welches die schönste Flugroute ist.

Im Gespräch mit Christine Maier erzählt Dominique Gisin, wie sich ihr Leben nach ihrem Rücktritt ver­ändert hat, wie sie sich für die vielfältigen Aufgaben motiviert und welches die schönste Flugroute ist.

Dominique Gisin ist der fünfte Gast der Reihe «[email protected]» im Jahr 2019. Das Format wird von Helvetia und Ringier organisiert und findet im gleichnamigen Café «The Studio» im Ringier Pressehaus in Zürich statt.