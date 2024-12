Tobias Markert wird neuer Direktor des Euroairport Basel-Mülhausen

Basel/Mülhausen – Der Euroairport Basel-Mülhausen (EAP) erhält einen neuen Chef. Tobias Markert ist vom Verwaltungsrat zum neuen Direktor des Flughafens ernannt worden.

Er tritt seine Stelle am 1. April 2025 an und wird Nachfolger von Matthias Suhr, der Ende April 2025 nach zehnjähriger Tätigkeit für den EAP in den Ruhestand treten wird. Markert arbeitet seit 20 Jahren bei verschiedenen Flughäfen der Zurich Airport Gruppe. Seit 2020 leitet er gemäss Mitteilung das gesamte Portfolio der von der Flughafen Zürich AG verwalteten Flughäfen in Lateinamerika. Von 2017 bis 2020 übernahm er als CEO die Gesamtverantwortung für den Flughafen Florianópolis in Brasilien, dessen Entwicklung er im Rahmen einer neuen Flughafenkonzession steuerte.

Durch seine langjährige Tätigkeit in der Führung von Flughäfen habe Markert umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Flughafenbetrieb, Leitung grosser Investitionsprojekte und Entwicklung neuer Geschäftsaktivitäten sammeln können, heisst es in der Mitteilung. (awp/mc/pg)