Stimmvolk lehnt Massentierhaltungs-Initiative deutlich ab

Frauenkomitee fordert Gleichstellung vor einer Rentenerhöhung

Ein Frauenkomitee hat am Montag in Bern die AHV-Reform, über die am 25. September abgestimmt wird, als verfrüht und unfair kritisiert. Vor einer Erhöhung des Frauenrentenalters brauche es eine tatsächliche Gleichstellung in der Arbeitswelt.