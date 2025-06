True Story Award 2025: Die Gewinner stehen fest

Bern – Die Gewinner des True Story Award 2025 wurden am Freitagabend in Bern bekannt gegeben. Nationalratspräsidentin Maja Riniker eröffnete die Preisverleihung vor über 300 Gästen, darunter die 36 nominierten Reporterinnen und Reporter. Anschliessend sprach der russische Friedensnobelpreisträger Dmitrij Muratow über die globale Bedrohung durch Fake News und forderte die Schweizer Regierung auf, Druck auf das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte auszuüben. Der Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der vier Gewinner in den neu geschaffenen Kategorien „Impact“, „Research“ und „Storytelling“ durch die Hauptjury.

Der Gewinner des True Story Award in der Kategorie „Storytelling“ ist Philippe Broussard für seine Reportage Looking for the mysterious Photographer who snapped occupied Paris and mocked the Nazis, die in Le Monde veröffentlicht wurde. Die Jury ist der Ansicht, dass dieser Text sowohl ein aussergewöhnliches Beispiel für Storytelling als auch für Recherche ist: „Ein Text, welcher die Integrität einer Person wiederherstellt, nachdem die Geschichte sie fast ein Jahrhundert beiseitegeschoben hat. Broussard hat uns eine eindrucksvolle Erzhählung geliefert, die uns mit einer Vergangenheit verbindet, die, wie wir heute wissen, nie wirklich vergangen war.“

Die Gewinnerin des True Story Award in der Kategorie „Recherche“ ist Sara Abu Shadi für ihren in Masrawy erschienenen Text The Russian Trap. Nach Ansicht der Jury handelt es sich um eine „akribische und unerschrockene Recherche, die die Geschichte ausländischer Söldner aufdeckt, die in der Ukraine für Russland kämpfen. Ihre Recherchen enthüllen anschaulich die Funktion kommerzieller Netzwerke, die sich aus den Kriegen von heute bedienen. Abu Shadi lässt die Menschen zu Wort kommen, die auf allen Seiten beteiligt sind, die Anwerber ebenso wie die Rekrutierten. Dafür, dass sie dies in einem feindseligen Berichterstattungsumfeld erreicht hat, gebührt ihr unser Respekt.“

Die Gewinner des True Story Award in der Kategorie „Impact“ sind Alex Perry mit Revelations of Atrocities, erschienen in Politico Europe, und Murad Higazy mit The Argany peninsula, erschienen in Mada Masr. Die Jury ist der festen Überzeugung, dass in diesem Jahr zwei Werke durch ihre beispiellose investigative Arbeit und die Wirkung, die sie beide erzielt haben, herausragen. Zum ersten Mal überhaupt werden mit dem True Story Award zwei Gewinner geehrt. The Argany Peninsula erzählt die Geschichte eines ägyptischen Bandenchefs, der Freiheit an Palästinenser verkauft, die versuchen, den Schrecken von Gaza zu entkommen, und damit ein Vermögen macht. The Revelations of Atrocities deckt eine Kampagne organisierter Gewalt gegen Hunderte von Zivilisten im Auftrag eines grossen französischen Ölkonzerns in Mosambik auf. Beide Geschichten sind aussergewöhnliche Beispiele für mutige und wirkungsvolle Berichterstattung in einer Zeit, in der die Integrität des Journalismus weltweit bedroht ist.

Alle drei Gewinner erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 20 000 US-Dollar (in der Kategorie „Impact“ durch zwei geteilt). Die Gewinner setzten sich gegen 32 weitere Nominierte durch, die in Bern anwesend waren. Insgesamt wurden 1049 Beiträge aus 102 Ländern in 25 Sprachen eingereicht. Alle Nominierten werden ihre Arbeiten am Samstag und Sonntag im Rahmen des True Story Festivals an 45 Veranstaltungen im Herzen von Bern der Öffentlichkeit vorstellen.

Der True Story Award ist der erste global ausgerichtete Journalistenpreis, der Vorbild und Motivator für Journalisten auf der ganzen Welt sein soll. Zudem sollen die Stimmen der Reporterinnen und Reporter über die Grenzen ihrer Heimatländer hinaus bekannt gemacht und damit die Vielfalt der Perspektiven in den Medien erhöht werden.

Der True Story Award wird von einer unabhängigen Stiftung verliehen und würdigt die Arbeit von Reportern, die sich durch die Tiefe ihrer Recherchen, die Qualität ihres Journalismus und dessen gesellschaftliche Relevanz ausgezeichnet haben.

Partnerin des True Story Award ist die Initiative Schweiz. (True Story Award/mc/ps)

True Story Award – Impact

Alex Perry

Revelations of Atrocities at French Energy Giant’s African Stronghold

Originalsprache: Englisch

Land: Mosambik

Erstpublikation: Politico Europe, Belgium, 2024-09-26

Murad Higazy

The Argany Peninsula

Originalsprache: Arabisch

Land: Aegypten/Gaza

Erstpublikation: Mada Masr, Egypt, 2024-02-12

Finalisten:

The Adventures of Ricardo Salgado of Arabia – Paulo Barriga

Manipulation Center – Pedro Pannunzio

True Story Award – Research

Sara Abu Shadi

The Russian Trap

Originalsprache: Arabisch

Land: Aegypten/Russland

Erstpublikation: Masrawy, Egypt, 2024-09-23

Finalisten:

German museums reassessing Chinese treasures – Ye Charlotte Ming

Greef and madness in the Berformance Universe – Kevin Brühlmann

What Makes a Murder? – Sarah Stillman

True Story Award – Storytelling

Philippe Broussard

Looking for the mysterious photographer who snapped occupied Paris and mocked the Nazis

Originalsprache: Französisch

Land: Frankreich

Erstpublikation: Le Monde, France, 2024-08-13

Finalisten:

A Stranger in Saint-Paul de Vence – Kiprop Kimutai

He was 19 – Michael Schilliger

Widowed by Europe’s Borders – Gabriela Ramirez / Tina Xu