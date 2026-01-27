TX Group: Tamedia wird neu in Bereiche Digital und Print & E-Paper gegliedert

Zürich – Das zur TX Group gehörende Medienunternehmen Tamedia strukturiert sich neu. Die Organisation wird ab dem 1. März in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Premium Digital sowie Premium Print & E-Paper. Und die Künstliche Intelligenz (AI) soll eine zentrale Einheit werden.

Ziel sei es, die besten Bezahlprodukte der Schweiz zu liefern und den Qualitätsjournalismus als zentralen Pfeiler des Unternehmens weiter zu stärken, teilte Tamedia am Dienstag mit. Mit der Neuaufstellung reagiere man auf die veränderten Marktbedingungen und das sich wandelnde Nutzungsverhalten der Leser.

Publizistik und journalistische Qualität stünden aber weiterhin im Zentrum der Unternehmensstrategie, betonte Tamedia.

Der Umbau hat auch personelle Konsequenzen: Insgesamt sollen zwischen 25 und 30 Vollzeitstellen abgebaut werden. Es kommt ein Sozialplan zur Anwendung. Die Organisation der Redaktionen bleibe dabei unverändert, und die Kernmarken des Unternehmens seien vom Stellenabbau nicht betroffen, heisst es weiter.

Im Zuge der Neuorganisation kommt es auch zu einem Wechsel in der Chefredaktion der «Basler Zeitung». Die heutige stellvertretende Chefredaktorin, Nina Jecker, übernimmt am 1. Februar von Marcel Rohr.

Unternehmensweit sollen zudem die neuen Möglichkeiten der technologischen Entwicklung genutzt werden. Insbesondere Anwendungen der künstlichen Intelligenz würden künftig verstärkt in redaktionelle und betriebliche Prozesse integriert, um Effizienz und Qualität weiter zu steigern.

Die entsprechenden Bereiche werden zur Einheit «AI & Data» unter der Leitung von Nadia Kohler zusammengefasst. Der Bereich ist direkt der CEO Jessica Peppel-Schulz unterstellt. (awp/mc/ps)