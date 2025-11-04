TX Group: Goldbach streicht bei Umbau bis zu 65 Stellen

Küsnacht – Der Werbevermarkter Goldbach Group will sich vermehrt auf sein Kerngeschäft ausrichten. Im Rahmen der Restrukturierung streicht die Tochter der börsenkotierten TX Group bis zu 65 Stellen.

Der Stellenabbau erfolge im Zuge einer Fokussierung auf das Kerngeschäft. Dazu werde das Geschäftsfeld Regionalverkauf inklusiv der Sparte «Ad Unit» eingestellt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Nun konzentriere sich die Goldbach Group auf die Weiterentwicklung der Bereiche TV, Aussenwerbung, Digital und Audio.

Die Anpassungen hätten einen Stellenabbau von maximal 65 Personen bei der Goldbach Group zur Folge. Derzeit laufe ein Konsultationsverfahrens. Bis Ende November werde demnach entschieden, in welchen Bereichen die Stellen gestrichen werden.

Im Raum stehe auch eine mögliche Übernahme von Teilbereichen innerhalb der TX Group. Die Abwicklung der Kundenaufträge der AdUnit bleibe derweil gewährleistet. (awp/mc/pg)