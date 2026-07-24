UBS bestätigt Schweizer BIP-Prognosen trotz neuer US-Zölle

Zürich – Die Ökonomen der Grossbank UBS haben ihre Prognose für das Schweizer Wirtschaftswachstum nach den am Donnerstagabend verkündeten neuen US-Zöllen bestätigt. Sie erwarten für das hiesige sportevent-bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) in diesem Jahr weiter ein Plus von 0,7 Prozent und im nächsten Jahr von 1,4 Prozent.

Die neuen Zölle würden zwar die Wettbewerbsposition der Schweizer Exporteure in den USA verschlechtern, auch gegenüber Konkurrenten aus der EU – aber nicht in einem Ausmass, das die Wirtschaft signifikant belasten werde, heisst es in einer ersten Einschätzung der Bank vom Freitag.

Die Exporte in die USA dürften laut den UBS-Experten so oder so weder in diesem noch im nächsten Jahr nennenswert zum Wirtschaftswachstum hierzulande beitragen. Die Erholung der Schweizer Konjunktur dürfte 2027 vor allem von einer Erholung der europäischen Wirtschaft getragen werden.

Gelinge der Schweizer Wirtschaft die Erholung, dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ab Mitte des nächsten Jahres den monetären Stimulus reduzieren und die Leitzinsen erhöhen, heisst es weiter.

Zollabkommen erwartet

Ausserdem gehen die Experten der Grossbank nicht davon aus, dass die Schweiz in Sachen US-Zöllen im Vergleich zur EU benachteiligt wird. «Es ist unserer Ansicht nach eher unwahrscheinlich, dass kein Zollabkommen zustande kommt und die Zölle für Schweizer Unternehmen längerfristig deutlich höher liegen als für EU-Unternehmen», heisst es in der Einschätzung. Die Schweiz wäre dann wohl gezwungen, gegenüber den USA weitere Zugeständnisse zu machen, folgern sie.

Es sei aber nicht auszuschliessen, dass bis zum Abschluss eines möglichen Abkommens die Zollsätze temporär höher liegen würden als 15 Prozent. Temporär höhere Zollsätze würden die Exporte in die USA weiter belasten. Allerdings seien andere Treiber wie die Schweizer Binnenkonjunktur und die Entwicklung der europäischen Wirtschaft in den kommenden Quartalen deutlich wichtiger für die Schweizer Konjunktur. Die Zollunsicherheiten stelle aus diesem Grund ein begrenztes Abwärtsrisiko für die Schweizer Wirtschaft dar.

Möglich sei allerdings, dass temporär höhere Zölle die Erholung der Schweizer Wirtschaft verzögern würden, womit sich auch eine Zinsanhebung der SNB im nächsten Jahr nach hinten verschieben würde. (awp/mc/pg)