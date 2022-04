Über 25’600 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz registriert

Bern – In der Asylzentren des Bundes sind bis heute 25’626 Geflüchtete aus der Ukraine registriert worden. Von ihnen haben bis anhin 19’624 den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) via Twitter mitteilte.

Mittwoch, 6. April – die aktuellen Zahlen zur ukrainischen Flüchtlingssituation in der Schweiz:



25'626 (registrierte) Geflüchtete, davon haben 19'624 Personen den S-Status erhalten. #ukraineInfoCH pic.twitter.com/gbzCW0IabU — SEM (@SEMIGRATION) April 6, 2022

Rund 4,3 Millionen Menschen sind bisher vor den russischen Angriffen auf die Ukraine ins Ausland geflohen, gut 2,5 Millionen von ihnen fanden in Polen Schutz. Rund 650’000 Geflüchtete halten sich in Rumänien auf, jeweils fast 400’000 in Ungarn und Moldawien. Ungefähr 7,1 Millionen Menschen wurden innerhalb ihres Heimatlandes vertrieben. (awp/mc/pg)