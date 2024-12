Über 40-Jährige verunfallen beim Schneesport häufiger

Luzern – Fehlende Vorbereitung, Übermüdung oder Selbstüberschätzung: Jedes Jahr verunfallen tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Schweizer Skipisten. Eine neue Auswertung der Suva zeigt: Immer mehr ältere Ski- und Snowboardfahrende verunfallen und fehlen pro Jahr eine halbe Million Tage am Arbeitsplatz. Wer sich gut vorbereitet und seine Fahrweise der Fitness anpasst, hat bessere Chancen, unfallfrei durch den Winter zu kommen.

Jedes Jahr verunfallen auf Schweizer Skipisten rund 35’000 Menschen. Während der Anteil der 40- bis 64-Jährigen im Jahr 2003 noch bei 39 Prozent lag, stieg er stetig an und erreichte im Jahr 2022 56 Prozent. Dabei zeigt sich: Ältere Schneesportlerinnen und Schneesportler tragen ein höheres Risiko für schwere Verletzungen und langfristige Gesundheitsschäden.

Insgesamt über 800’000 Ausfalltage wegen Schneesportunfällen

Nach einer Verletzung auf der Piste benötigen Schneesportlerinnen und Schneesportler durchschnittlich 22 Tage, um sich zu erholen und wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Pro Jahr müssen Unternehmen in der Schweiz insgesamt über 800’000 Ausfalltage hinnehmen, weil Mitarbeitende wegen Schneesportunfällen fehlen. Bei den Ausfalltagen führen die 40- bis 64-Jährigen die Statistik mit jährlich über 470’000 Tagen an. Das ist eine Zunahme von rund 40 Prozent in den letzten 15 Jahren.

Warum mehr Unfälle passieren

Dass 40- bis 64-Jährige häufiger verunfallen, ist teilweise auf die demografische Entwicklung zurückzuführen. Für Samuli Aegerter, Kampagnenleiter Schneesport bei der Suva, gibt es klare Faktoren, welche das Unfallrisiko auf der Skipiste beeinflussen: «Wenn sich Schneesportlerinnen und Schneesportler überschätzen oder sie untrainiert auf die Piste gehen, steigt das persönliche Risiko. Messungen mit der Suva App Slope Track haben gezeigt: Rund die Hälfte der 40- bis 64-Jährigen setzt sich auf der Piste hohen körperlichen Belastungen aus. Für einen sicheren Schneesport empfehlen wir die Fahrweise der körperlichen Fitness anzupassen.»

Aufgrund der hohen Belastungen ist es deshalb wichtig, sich vor der Skisaison mit regelmässigen Kräftigungsübungen vorzubereiten. Und vor der ersten Abfahrt empfiehlt sich ein kurzes Warm-Up. Das bringt den Körper in Leistungsbereitschaft.

Gut vorbereitet auf die Piste

Um Schneesportunfälle zu vermeiden, hat die Suva mehrere Tipps:

Aufwärmen: Kurzes und gezieltes Aufwärmen vor der ersten Fahrt und nach den Pausen.

Fahrweise: Anpassen der Fahrweise an die Fähigkeiten, die aktuellen Pistenbedingungen und die eigene Fitness.

Geschwindigkeit: Anpassen der Geschwindigkeit, um rechtzeitig auszuweichen oder zu bremsen.

Ermüdung: Regelmässig Pausen einlegen, um Ermüdung zu vermeiden.

Zudem können Schneesportbegeisterte mit der App «SlopeTrack» ihre Belastungen auf den Pisten messen. In der App sind auch weitere Informationen und Übungen zu finden, um die Sicherheit auf den Pisten zu erhöhen. (mc/pg)