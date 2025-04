Schweizer Bergbahnen im Winter mit deutlich mehr Gästen

Bern – Die Schweizer Bergbahnen ziehen bisher eine positive Bilanz für die Wintersaison 2024/25. Nach dem starken Saisonstart lief es auch in der Sportferienzeit gut für die Branche. Sie zählte deutlich mehr Gäste.

Seit Saisonbeginn stieg die Zahl der Gäste bis Ende März um 12 Prozent gegenüber dem letzten Winter, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz (SBS) am Freitag mitteilte. Schönes Wetter an den Wochenenden und anhaltend gute Pistenverhältnisse hätten die Entwicklung begünstigt.

Gerade auch in den für die Branche besonders wichtigen Sportferien war die Buchungslage in vielen Destinationen gut. So konnten alle Regionen der Schweiz in diesem Winter ihre Ergebnisse verbessern.

Kleinere Skigebiete hoch im Kurs

Die Waadtländer und Freiburger Alpen (+29%), die Zentralschweiz (+20%), das Berner Oberland (+18%), die Ostschweiz (+14%) und das Tessin (+11%) wiesen gar zweistellige Zuwachsraten auf. Aber auch die wichtigsten Wintersportgebiete Wallis (+9%) und Graubünden (+3%) zählten mehr Gäste als in der letzten Wintersaison.

In tiefer gelegenen Regionen mit vielen kleinen Unternehmen sind die Zahlen gemäss SBS besonders gut. Es zeige, dass die Gäste kleinere Skigebiete bei guten Schnee- und Pistenverhältnissen sehr schätzten. Gerade von Familien würden sie gerne besucht. (awp/mc/pg)