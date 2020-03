Überbrückungskredite des Bundes bis 500’000 Franken zinslos

Bern – Der Bund greift Unternehmen mit Liquiditätsproblemen mit 20 Milliarden Franken unter die Arme. Am Mittwoch hat der Bundesrat die Details dazu geregelt.

Dank der Überbrückungskrediten sollen Unternehmen ausreichend Liquidität zur Verfügung haben, damit sie trotz Corona-bedingten Umsatzeinbussen ihre laufenden Fixkosten decken können. Das schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung.

Minimalkriterien

Betroffene Unternehmen können diese im Umfang von höchstens 10 Prozent des Jahresumsatzes und maximal 20 Millionen Franken von ihrer Hausbank beantragen. Gewisse Minimalkriterien sind zu erfüllen. Insbesondere müssen die Unternehmen erklären, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie wesentliche Umsatzeinbussen erleiden.

Kredite zu 100% vom Bund abgesichert und ohne Zins

Bis zu 500’000 Franken werden Kredite unbürokratisch innert kurzer Frist ausbezahlt und zu 100 Prozent vom Bund abgesichert. Darauf wird kein Zins erhoben. Höhere Überbrückungskredite werden zu 85 Prozent vom Bund abgesichert, die Bank beteiligt sich mit 15 Prozent. Bei diesen Krediten beträgt der Zinssatz aktuell 0,5 Prozent. Nicht von Überbrückungshilfen profitieren Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 500 Millionen Franken.

Spezielle Regelung für KMU mit Postfinance-Konten

Für KMU, die nur über eine Kontoverbindung bei Postfinance verfügen, hat der Bundesrat eine spezielle Regelung getroffen: Er ermöglicht der Postfinance, ihren bestehenden Firmenkunden unbürokratischen Zugang zu Krediten bis 500’000 Franken zur Verfügung zu stellen. Dies stelle keine Entbindung der Postfinance vom Kreditvergabeverbot dar, sondern eine zeitlich begrenzte Massnahme im Rahmen dieses Programms, schreibt der Bundesrat.

Kredite ab Donnerstag verfügbar

Kredite sind ab morgen Donnerstag verfügbar. Die Finanzdelegation der Eidgenössischen Räte hat den dafür nötigen Verpflichtungskredit von 20 Milliarden Franken bereits genehmigt. Die Finanzmarktaufsicht Finma und die Schweizerische Nationalbank SNB unterstützen das Liquiditätspaket des Bundesrats und rollen ihrerseits weitere Massnahmen aus.

Maurer: Missbrauch der Notkredite „praktisch ausgeschlossen“

Dass die Hilfe für Not leidende Unternehmen ab Donnerstag bereit steht, ist laut Finanzminister Ueli Maurer vor allem dem ausserordentlichen Engagement der 300 Schweizer Banken zu verdanken. Einen Missbrauch von Krediten hält Maurer für „praktisch ausgeschlossen“. „Leute, die ihr ganzes Vermögen in die eigene Firma gesteckt haben, ziehen den Staat nicht über den Tisch“, zeigte sich der Finanzminister am Mittwoch vor den Bundeshausmedien überzeugt. Jeder Gesuchssteller versichere zudem mit seiner Unterschrift, dass er bei Falschabgaben hafte. Bei Missbrauch drohe eine Busse bis zu 100’000 Franken.

SNB versorgt Banken mit mehr Liquidität für Kreditvergabe

Ebenfalls am Donnerstag führt die Schweizerische Nationalbank (SNB) eine unbegrenzte Refinanzierungsfazilität ein und beantragt dem Bundesrat, den antizyklischen Kapitalpuffer auszusetzen.

Der Bund, die Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht Finma hätten gemeinsam mit den Banken ein Massnahmenpaket geschnürt, teilte die Nationalbank am Mittwoch mit. In diesem Rahmen werde die neue Refinanzierungsfazilität namens SNB-Covid-19 ab Donnerstag eingeführt. So sollen die Banken mit mehr Liquidität erhalten und die hiesige Wirtschaft besser mit Krediten versorgt werden.

Bezüge jederzeit möglich

Die Refinanzierungsfazilität sei betragsmässig unlimitiert, und Bezüge könnten jederzeit getätigt werden, hiess es. Im Rahmen dieses Instruments könne die SNB auch zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte durchführen, um dem Bankensystem bei Bedarf weitere Liquidität zuzuführen.

Kapitalpuffer auf null Prozent gesenkt

Auf regulatorischer Seite habe die Nationalbank dem Bundesrat nach Anhörung der Finma zudem beantragt, den antizyklischen Kapitalpuffer per sofort auf null Prozent zu senken. Dies soll die Banken in ihrer zentralen Rolle bei der Kreditvergabe zusätzlich stärken.

Finma ruft Banken zu „umsichtiger Ausschüttungspolitik“ auf

Die Finanzmarktaufsicht Finma unterstützt das Liquiditätspaket des Bundesrats und ruft die Banken zu einer „umsichtigen Ausschüttungspolitik“ auf. Dies sei nötig, um die bestehende Robustheit der Schweizer Finanzinstitute beizubehalten. Eine umsichtige Ausschüttungspolitik sei als „vorbeugende Massnahme“ angebracht, um die Widerstandsfähigkeit auch im Falle einer länger dauernden Phase des Abschwungs aufrechtzuerhalten.

Alle Rückkaufprogramme sistiert

Die Finma begrüsse es deshalb, dass sich „gemäss unseren Abklärungen“ alle Finanzinstitute in der Schweiz entschieden hätten, ihre Aktienrückkaufprogramme zu sistieren. Die Finma empfiehlt Verwaltungsräten von Banken und Versicherungen zudem, „sorgfältig abzuwägen“, wie hoch ausstehende Dividenden im aktuellen Umfeld ausfallen sollen. „Starke Institute, die freiwillig ihre Ausschüttungen beschränken oder verschieben, werden länger stark bleiben“, so die Finma. (awp/mc/pg)