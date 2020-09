UnboXx: Info- und Verkaufsmodul der Zürcher Event-Expertin Ewa Ming

Zürich – Eine neue Kiste macht es allen leichter, die in diesen Zeiten erfolgreich informieren und verkaufen wollen: Die „UnboXx“ auf Rollen braucht zusammengeklappt kaum Platz, verwandelt sich aber im Nu in ein äusserst vielseitiges Tool, um Produkte und Leistungen live zu präsentieren.

Covid-19 hat in vielen Branchen zu dramatischen wirtschaftlichen Situationen geführt, gerade in den Bereichen Messen, Meetings und Marketing. „Wo die Event-Branche auf null steht, müssen kreative Leute neue Ideen liefern“, ist Ewa Ming mit ihren Jahrzehnten an Markterfahrung überzeugt.

Aufstellen, auspacken, ausstellen

Der Name UnboXx (von englisch „to unbox“, deutsch: auspacken) ist Programm. Im zusammengefalteten Inneren der stabilen Schweizer Schreinerkonstruktion kann eine komplette Präsentation oder sogar ein Verkaufsstand installiert werden. Durch das kompakte Aussenmass in Palettenformat einfach transportierbar und dank ihrer integrierten Rollen wandert die Box flexibel von Einsatzort zu Einsatzort, wie z. B. Fussgängerzonen oder Einkaufszentren, Konferenzen, Kulturevents oder Messen.

„Dort öffnet die UnboXx ihre drei Flügel, et voilà: Nach wenigen Augenblicken beeindruckt sie mit zwölf Quadratmetern Informations- und Verkaufsfläche“, schwärmt UnboXx-Erfinderin Ewa Ming.

Für Brands, KMUs, NPOs, Ämter …

Die UnboXx ist ein Werkzeug für den einfachen und schnellen Einsatz, das sowohl grossen Brands, Institutionen und NPOs vereinfacht, sich wirkungsvoll ohne grossen Aufwand in Szene zu setzen. Sie lässt Werbe- und Marketingaktivitäten dorthin bringen, wo die Menschen sind. Das kann die Promotion einer Dienstleistung oder eines Produkts sein, die Präsentation eines gesellschaftlichen Anliegens oder gleich der direkteVerkauf „out of the box“ oder als clevere Shop-in-Shop-Lösung.

Design und solide Schweizer Qualität

Ewa Ming: „Der Begriff Design ist hier im weiten Sinne zu verstehen. Eine Kombination von Ästhetik, wertigem Material, solider Verarbeitung, durchdachten Details, Langlebigkeit, Veränderbarkeit und damit Nachhaltigkeit.“ Solide schweizerische Schreinerkunst wird hier wahlweise gekreuzt mit edler Schweizer Buche oder coolem Cargo-Style. Die Massivholzkonstruktion mit der charakterstarken dreiflügeligen Bauweise als Triptychon sorgt für einen besonderen Look, der sich abhebt.

Individuelle Gestaltung und optionaler Support

Bei allem eigenständigen Temperament: die UnboXx lässt sich natürlich gestalterisch umfassend dem Corporate Design jedes Anwenders anpassen. Dafür steht die ming agentur ag ebenso zur Seite wie bei Bedarf für weitreichende Dienstleistung rund um den Einsatz des Präsentationswunders – also mit komplettem Kreativservice von der Idee bis zu Logistik und Marketingmassnahmen am POS.

Premiere auf der Inspiration Market Zürich – Winterthur

Wer die UnboXx live kennenlernen will, dem bietet sich am Dienstag, den 29. September, ab 17 Uhr erstmals Gelegenheit: Auf dem „Inspiration Market Zürich – Winterthur“ in der neurenovierten Eulachhalle, Wartstrasse 73 in Winterthur. Die UnboXx gibt es zu klaren, überschaubaren Preisen. Wer sie kennenlernen möchte, findet mehr dazu auf der Website www.unboxx.ch oder setzt sich über deren Kontaktseite direkt mit der UnboXx-Entwicklerin Ewa Ming in Verbindung, die abschliessend meint: „So können wir gemeinsam trotz Krise neue wirkungsvolle Kampagnen «out of the Box» zaubern. (Ewa Ming/mc/hfu)

www.unboxx.ch