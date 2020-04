Universalschutzmasken bei Flawa innerhalb von Minuten ausverkauft

Flawil – Die erste Charge der von Flawa Consumer GmbH produzierten Universalschutzmasken für Privatpersonen und Unternehmen war schon nach wenigen Minuten über den Onlineshop ausverkauft. Die Produktionskapazität konnte bereits auf eine wöchentliche Stückzahl von rund 200’000 gesteigert werden.

«Die Anfrage nach unseren Universalschutzmasken war nach Eröffnung des Onlineshops enorm und die ersten bereits produzierten rund 100’000 Masken nach wenigen Minuten ausverkauft. Wir werden die verfügbare Menge an laufend produzierten Universalschutzmasken nun täglich über den Onlineshop für die Bestellung freigeben. Sobald die jeweilige Anzahl ausverkauft ist, werden am gleichen Tag keine Bestellungen mehr entgegengenommen», so Claude Rieser, CEO der Flawa Consumer GmbH.

Bestellungen im Tagesrhythmus

Kundinnen und Kunden, die keine Möglichkeit hatten, Masken zu bestellen, werden gebeten, den Onlineshop www.flawaconsumer-shop.ch am darauffolgenden Tag zu besuchen.

Die Masken bieten – in Kombination mit den vom Bundesamt für Gesundheit empfohlenen Verhaltensregeln – zusätzlichen Schutz vor einer Tropfeninfektion und tragen dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Sie sind für Privatpersonen und für Unternehmen gedacht und nicht für den professionellen medizinischen Einsatz. (mc/pg)