kybun Joya eröffnet Flagship Store an der exklusiven Theatinerstrasse in München

Roggwil – Mit der Eröffnung des neuen Flagship Stores in München bringt kybun Joya seine Philosophie des gesunden Gehens in eine der attraktivsten Einkaufsstrassen Europas. Das Unternehmen zeigt, wie sich Funktion, Komfort und Design zu einem modernen, gesundheitsorientierten Lifestyle verbinden lassen.

kybun Joya entwickelt und produziert Schuhe mit einzigartigem weich-elastischem Gehgefühl auf Basis der Schweizer Sohlentechnologie. Die Modelle fördern aktiv die Bewegung, entlasten den Bewegungsapparat und steigern das Wohlbefinden im Alltag. Mit einem breiten Sortiment für verschiedene Lebensstile zählt das Unternehmen heute zu den führenden Anbietern im Segment gesunder Schuhe.

„Die Eröffnung unseres Flagship Stores an der Theatinerstrasse ist für uns ein Meilenstein“, sagt Karl Müller. „Wir freuen uns, unsere Produkte nun auch im Herzen Münchens erlebbar zu machen.“

„Die Resonanz seit der stillen Eröffnung vor zwei Wochen ist überwältigend“, ergänzt Claudio Minder. „Das zeigt uns, dass das Bedürfnis nach gesunden und gleichzeitig stilvollen Schuhen weiter wächst.“

Zu den Fans von kybun und Joya zählen seit Jahren prominente Persönlichkeiten wie Thomas Gottschalk und Christian Tramitz. Bei der Eröffnung in München kamen zahlreiche weitere Gäste aus Sport und Showbiz hinzu, darunter Maria Höfl-Riesch, Johann Laver, Francis Fulton-Smith, Lars Riedel und Michael Guillaume. Für besondere Emotionen sorgte Wolfgang Fiereck, der eindrücklich schilderte, wie ihm die Vorgänger der heutigen kybun Schuhe nach einem schweren Motorradunfall halfen, wieder schmerzfrei gehen zu können.

Mit der Eröffnung in München setzt kybun Joya seinen Wachstumskurs konsequent fort – der neue Standort ist bereits der 101. Shop. „Europa ist für uns ein klarer Wachstumsmarkt. Wir erhalten aktuell eine grosse Zahl an Anfragen für unser Franchisekonzept“, sagt Claudio Minder. „Unser Ziel ist es, die Anzahl der kybun Joya Shops in Europa in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln – vor allem gemeinsam mit Partnern, die sich mit einem echten Gesundheitsprodukt differenzieren wollen“, ergänzt Karl Müller. (kybun/mc/hfu)