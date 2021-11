Audienzz lanciert “Business Click Collect” für automatisierte Kreation und Distribution von Native Performance Ads

Zürich – Das neu entwickelte Tool von Audienzz erlaubt es Werbetreibenden, Native Performance Ads erstmals vollständig automatisiert herzustellen und auf über 150 Premium-Websites und Apps in der gesamten Schweiz auszuspielen. Davon können insbesondere Unternehmen mit einer gezielten Content-Marketing- oder E-Commerce-Strategie profitieren, die mittels Werbeanzeigen Traffic generieren, aber den operativen Aufwand der Werbemittelproduktion gering halten wollen.

Die Software hinter Business Click Collect ist so konzipiert, dass sie sich in vordefinierten Intervallen mittels Crawler-Technologie oder über eine Schnittstelle Bilder, Texte und Links aus vordefinierten Websites oder Webshops ausliest und daraus vollautomatisiert Text-/Bild-Anzeigen in einer Vielzahl von Designs erstellt. Im Approval-Prozess können die Ads kontrolliert, optimiert und freigegeben werden, ehe sie innerhalb des Business Click-Netzwerks von Audienzz distribuiert werden.

Vollständig automatisierte dynamische Anpassung des Inhalts

Die neuartige Technologie ermöglicht Unternehmen, ihre Webshop-Angebote oder ihren Blog Content mittels Native Performance Ads, die sich dynamisch an die jeweilige Publisher-Site anpassen und in mehreren hundert Designs erstellt werden, effizient zu bewerben und den Traffic auf ihrer Website zu steigern. Da Business Click Collect vollumfänglich automatisiert funktioniert und für die Bewerbung eines Angebots oder Contents eine grosse Menge an Creatives erstellt und ausgespielt, ist die Werbemittelproduktion und -distribution einfach und ressourcenschonend zugleich.

Das dürfte vor allem jene Werbetreibenden überzeugen, die auf ein zeitsparendes Online Marketing setzen, aber einen grossen Umfang an Produkten oder Content mit hoher Werbeintensität pushen wollen. Die Auslieferung der Native Ads an die gewünschte Zielgruppe läuft über das Business-Click-Netzwerks von Audienzz, welches über 150 Premium-Webseiten und Apps in allen drei Landesteilen der Schweiz umfasst. Dabei passen sich die Werbemittel dynamisch an das Umfeld der Website an, auf welcher sie ausgespielt werden.

Dank eines direkten Zugangs zur Adconsole haben Kunden von Business Click Collect jederzeit einen Überblick über alle Kampagnen und können deren Performance jederzeit nach ihren Wünschen anpassen. Um Business Click Collect für ihre Webseite einzurichten, bezahlen Kunden eine einmalige Set-up-Fee. Danach wird im transparenten, performance-orientierten Pay-per-Click-Modell abgerechnet. Ein Kurzvideo mit weiteren Informationen ist über diesen Link abrufbar. (Audienzz/mc/hfu)