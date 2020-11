Conzzeta verkauft FoamPartner an belgische Recticel

Zürich – Die sich in einer Transformationsphase befindende Conzzeta-Gruppe kann eine weitere Devestition abhaken. Der verbliebene Teil des Geschäftsbereichs Chemische Spezialitäten (FoamPartner) wird an die belgische Recticel verkauft, einem Spezialisten für Polyurethanchemie aus Brüssel.

Die Transaktion stuft FoamPartner mit einem Unternehmenswert von 270 Millionen Franken ein, wie Conzzeta am Dienstag anlässlich eines Investorentages mitteilte. FoamPartner trug 2019 noch knapp 300 Millionen Franken zum Gesamtumsatz von Conzzeta bei.

„Überzeugende industrielle Logik“

Die drei Marktsegmente Mobility, Specialties und Living & Care von FoamPartner sollen die Produktpalette von Recticel ergänzen. Der Verkauf von FoamPartner an Recticel folge einer „überzeugenden industriellen Logik mit den bestmöglichen Perspektiven für die Mitarbeitenden von FoamPartner und ihrer Kunden“, lässt sich in der Mitteilung Conzzeta-CEO Michael Willome zitieren. Dies sei ein „wichtiger Schritt“ zur Neuausrichtung des Unternehmens auf den Geschäftsbereich Bystronic.

Conzzeta will sich bekanntlich künftig einzig auf die Sparte Bystronic fokussieren, welche Maschinen zur Bleichbearbeitung herstellt. Nachdem der Verkauf von FoamPartner nun besiegelt ist, steht nur noch die Devestition der Sparte Outdoor mit Mammut an. Für den Verkauf dieser unter Naturfreunden gut bekannten Marke will sich Conzzeta aber Zeit lassen. In der aktuellen Mitteilung heisst es dazu, Mammut sollte bis Mitte 2021 verkauft sein, vorbehältlich der Marktverfassung.

Am heutigen Dienstag will Conzzeta anlässlich eines Investorentages mit der Vorstellung der Strategie 2025 die künftige Marschrichtung mit Bystonic darlegen. (awp/mc/ps)