Urs Furrer soll neuer Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands werden

Bern – Der Vorstand des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv hat die Nachfolge des Direktors sgv geregelt: Er schlägt der Schweizerischen Gewerbekammer Urs Furrer vor. Voraussichtlicher Amtsantritt ist der 1. Mai 2024. Die operative Führung des sgv obliegt bis dann der interi­mis­tischen Co-Leitung von Kurt Gfeller und Dieter Kläy.

Urs Furrer ist lic. iur. HSG und Rechtsanwalt. Seit 2014 arbeitet er als Geschäftsführer der Verbände Chocosuisse und Biscosuisse. Zuvor war Furrer Mitglied der Geschäftsleitung von EXPERTsuisse und von economiesuisse sowie Wirtschaftsanwalt bei KPMG. Furrer ist Mitglied der FDP und wohnt im Kanton Aargau.

«Urs Furrer hat sich in einem professionellen Auswahlverfahren gegen zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt und den Vorstand des sgv überzeugt», sagt sgv-Präsident Fabio Regazzi und fährt fort: «Furrer hat grosse Führungs- und Wirtschaftsverbandserfahrung, verfügt über einen überzeugenden wirtschafts- und ordnungspolitischen Kompass, zeichnet sich durch eine hohe Fach- und Sozialkompetenz aus und ist in Wirtschaft und Politik hervorragend vernetzt. Wir sind überzeugt, dass Urs Furrer den sgv souverän und erfolgreich in die Zukunft führen wird.»

Für die Wahl des Direktors sgv ist gemäss Statuten die Schweizerische Gewerbekammer zuständig, die am 25. Oktober tagt. Das Parlament des Schweizerischen Gewerbeverbandes umfasst 100 wahlberechtige Mitglieder aus den Mitgliedorganisationen des sgv. (sgv/mc)