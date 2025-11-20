Urs Indermühle wird neuer Leiter des Konsumenten- und Gesundheitssektors bei EY Europe West

Zürich – Der langjährige Partner Urs Indermühle ist zum neuen Leiter Europe West Consumer and Health Industry beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von David Naïm an. Indermühle hat die neue Funktion am 13. November 2025 angetreten.

Der Basler Indermühle blickt auf über 20 Jahre internationale Erfahrung im Konsumenten- und Gesundheitssektor zurück. Seit seinem Eintritt bei EY Schweiz im Jahr 2003 hat der Ökonom und diplomierte Wirtschaftsprüfer den Grossteil seiner Karriere im Bereich Strategy & Transactions verbracht. Zudem war Indermühle im Rahmen verschiedener internationaler Secondments in der Tschechischen Republik, in Ungarn, in Südafrika, in Slowenien und in Serbien tätig, wo er dann das Transaktionsteam für die gesamte Adria-Region leitete.

Derzeit ist er der Sektorleader für Life Sciences in Europe West und seit Juli 2023 führt er das Consulting-Geschäft (non-FSO) von EY Schweiz. Seine Expertise und sein Engagement waren entscheidend für die Stärkung der Marktposition von EY in der Schweiz und darüber hinaus.

Urs Indermühle wird weiterhin als Leiter des Sektors Life Sciences tätig sein. (pd/mc/pg)