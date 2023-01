Urs Peter Gauch neuer Verwaltungsrat von HRS

HRS Holding AG

Die Schweizer HRS Holding AG setzt sich zusammen aus den Gesellschaften HRS Real Estate AG, HRS Investment AG, HRS Promotion AG. HRS Renovation AG, HRS Real Estate AG, Vaduz und HRS International AG. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Frauenfeld zählt zu den führenden Schweizer Immobiliendienstleistern und ist mit über 400 Mitarbeitenden an 15 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein vertreten. https://www.hrs.ch