Urs Scheidegger wird neuer CFO von Schweiter Technologies

Steinhausen – Der Verwaltungsrat der Schweiter Technologies AG hat Urs Scheidegger zum neuen CFO der Schweiter Technologies Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Der 54-jährige Schweizer ist derzeit Chief Risk Officer der Schindler Holding. Er folgt ab dem 1. September 2023 auf Martin Klöti, welcher die Gruppe wie bereits früher kommuniziert per Ende September 2023 verlässt.

Urs Scheidegger verfügt über einen Master und Doktortitel als Ökonom der Universität St. Gallen (HSG). Nach dem Start seiner Karriere bei McKinsey & Company ist er seit 2002 in diversen Finanz-Funktionen bei der Schindler Group aktiv, unter anderem verbrachte er 8 Jahre in Asien in verschiedenen Finanzführungsfunktionen. Ab 2011 verantwortete er das Konzern-Controlling der Schindler Group, bevor er 2018-2022 als Group CFO tätig war. (mc/pg)