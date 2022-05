US-Regierung besorgt sich 22 Tonnen Babymilchpulver von Nestlé

Vevey/Washington D.C. – Wegen der anhaltenden Knappheit an Säuglingsnahrung holt sich die US-Regierung via Flugzeug Nestlé-Babymilchpulver ins Land. Im Rahmen der von Präsident Joe Biden ins Leben gerufenen «Operation Fly Formula» werden auch 1,5 Millionen Flaschen Säuglingsmilchpulver von Zürich in die amerikanische Stadt Plainfield transportiert.

Es handelt sich dabei um die erste Lieferung im Rahmen der «Operation Fly Formula», wie ein Sprecher der US-Botschaft in der Schweiz auf Anfrage sagte. Nestlé liefert drei Arten von Säuglingsnahrung in die USA: Alfamino Infant, Alfamino Junior und Gerber Good Start Extensive HA. Diese Produkte sind für Babys entwickelt worden, die keine Kuhmilch vertragen. «Diese Produkte wurden vorrangig behandelt, da sie einem wichtigen medizinischen Zweck dienen und in den Vereinigten Staaten nur begrenzt verfügbar sind», so der Sprecher.

Die Gesamtsendung, die 1,5 Millionen 8-Unzen-Flaschen (knapp 240 Milliliter) entspricht, hat gemäss dem Sprecher ein Gewicht von etwa 22 Tonnen. Die Fracht werde mit einem vom US-Verteidigungsministerium gecharterten Flugzeug transportiert. (awp/mc/pg)