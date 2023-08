Valora macht mehr Umsatz und Gewinn im Halbjahr

Muttenz – Der Kiosk- und Brezelkönigkonzern Valora hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 1,05 Milliarden Franken.

Mehr Kunden, mehr Shops und ein Wachstum im Liefergeschäft mit Laugenbackwaren an Unternehmen hätten die Verkäufe nach oben getrieben, teilte das mexikanischen Nahrungsmittelriesen Femsa übernommene Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Dank dieses Wachstums erwirtschaftete Valora einen Betriebsgewinn EBIT von 23,2 Millionen Franken. Dies sei eine Verbesserung von 15,1 Millionen gegenüber dem ersten Semester 2022.

Valora betreibt rund 2800 kleinflächige Verkaufsstellen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Neben «avec» gehören unter anderem «k kiosk», Brezelkönig oder Caffè Spettacolo zum Unternehmen. Seit letztem Hebst gehört Valora zu Femsa. (awp/mc/ps)