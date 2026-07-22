VAT verdoppelt Auftragseingang – Gewinn von Investitionen gebremst

Haag – Der Vakuumventil-Hersteller VAT hat im zweiten Quartal erneut vom Halbleiterboom profitiert und rekordhohe Bestellungen erhalten. Der Umsatz nahm hingegen nur leicht zu, und beim Ergebnis ist der Boom noch nicht angekommen.

Die Verkäufe von VAT stiegen in den Monaten April bis Juni im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf 291,0 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. VAT selbst hatte in der eigenen Guidance 265 bis 295 Millionen angepeilt und ist damit am oberen Ende gelandet.

Zu konstanten Währungen hätte das Umsatzplus bei 8,1 Prozent gelegen, heisst es weiter. Im gesamten ersten Halbjahr sank der Umsatz sogar um 8,1 Prozent auf 511,9 Millionen.

Kräftig nach oben ging es wie bereits im ersten Jahresviertel bei den Auftragseingängen. Hier erzielte VAT ein Verdoppelung auf glatt 500 Millionen Franken und übertraf damit die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) deutlich.

Ergebnis hinkt hinterher

Bei der Profitabilität hinkt VAT indes der starken Auftragsentwicklung noch hinterher. So lag der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA im ersten Halbjahr um 10,2 Prozent tiefer bei 148,2 Millionen Franken. Die entsprechende Marge ging leicht um 0,6 Prozentpunkte auf 29,0 Prozent zurück. Insbesondere höhere Personalkosten durch den laufenden Kapazitätsausbau waren dafür verantwortlich.

Unter dem Strich steht nach sechs Monaten ein um 6,4 Prozent tieferer Reingewinn von 98,8 Millionen Franken. Damit blieb VAT bei den Ergebniskennziffern etwas hinter den Schätzungen der Analysten zurück.

Ausblick bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management weiterhin den Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und die -Marge sowie Reingewinn und freier Cashflow über dem Niveau des Vorjahres. Der Ausbau modernster Halbleiterfabriken dürfte sich fortsetzen, die Investitionen in China blieben hoch, heisst es zudem.

Für das dritte Quartal prognostiziert das VAT-Management einen Umsatz zu konstanten Wechselkursen von 355 bis 385 Millionen Franken. Bis Ende des Jahres will VAT seine Quartals-Umsatzkapazität auf über 450 Millionen Franken ausbauen.

Da die Erwartungen für den WFE-Markt deutlich gestiegen seien, werde zudem der Umsatzausblick für 2027 von derzeit 1,5 bis 1,7 Milliarden Franken überprüft. (awp/mc/pg)