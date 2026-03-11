Vetropack mit weiterem Gewinntaucher

Bülach – Der Glasverpackungshersteller Vetropack hat im vergangenen Jahr einen weiteren Gewinneinbruch erlitten. Der Reingewinn fiel 2025 um 72 Prozent auf 3,6 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.

Der Taucher ist keine Überraschung. Im Oktober hatte Vetropack eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Das ist der zweite herbe Rückschlag in Folge. Bereits im Jahr 2024 war der Reingewinn um knapp 80 Prozent auf noch 13,7 Millionen Franken abgestürzt.

Der adjustierte Betriebsgewinn EBIT sank im vergangenen Jahr um 36,0 Prozent auf 37,5 Millionen Franken. Der Wert ist bereinigt um Einmalkosten von 15,9 Millionen Franken, die im Zuge der Schliessung des Werks in St. Prex anfielen.

Als Konsequenz schlägt Vetropack eine halbierte Dividende vor: Je Namenaktie A sollen die Aktionäre 0,5 Franken (2024: 1,0 Franken) erhalten und je Namenaktie B 0,10 Franken (2024: 0,20 Franken).

Anhalt schwierige Marktsituation

Der Umsatz schmolz auf 778,9 Millionen Franken. Das ist ein Rückgang um 7,5 Prozent. Nach einem anhaltend schwierigen Marktumfeld mit starkem Preisdruck und insgesamt rückläufigen Absatzmengen in der ersten Jahreshälfte erwies sich die zur Jahresmitte einsetzende Stabilisierung als nicht nachhaltig, erklärte Vetropack.

Auch die zweite Jahreshälfte sei von Überkapazitäten im Markt sowie Verschiebungen im Produktmix geprägt gewesen. Während die Nettoumsätze mit Glasverpackungen für Getränke im Jahresverlauf zurückgingen, blieben jene im Bereich der Lebensmittelverpackungen weitgehend stabil.

Mit dem für die Industrie typischen hohen Anteil an Fixkosten konnte der Margendruck jedoch nur teilweise aufgefangen werden. So sank die adjustierte EBIT-Marge um 2,2 Prozent auf 4,8 Prozent.

Für das laufende Jahr zeigte sich Vetropack eher pessimistisch. Man rechne mit einem Umsatz für das Geschäftsjahr 2026 unter dem Niveau von 2025. Aufgrund der strategischen Massnahmen rechnet das Unternehmen allerdings mit einer leicht höheren Profitabilität, hält allerdings auch fest, dass die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten weitere Unsicherheiten zur Folge habe. (awp/mc/pg)