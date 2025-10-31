Vetropack spricht Gewinnwarnung aus

Bülach – Die Vetropack-Gruppe hat eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr ausgesprochen. Der Glasverpackungshersteller rechnet nach eigenen Angaben vom Freitag nur noch mit einem Reingewinn im einstelligen Millionenbereich – und damit mit deutlich weniger als bislang erwartet.

Grund für die Korrektur sei die anhaltend schwierige Marktlage in Europa, hiess es in der Mitteilung. Anders als im Halbjahresbericht prognostiziert, stabilisierten sich Umsatz und Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte bislang nicht. Der Konzerngewinn werde deshalb zum Jahresende nicht über dem Vorjahreswert liegen, hiess es weiter. Die Nachfrage nach Glasverpackungen blieb in mehreren europäischen Kernmärkten verhalten, was die Produktionsauslastung der Werke belastete. Als Reaktion leitete Vetropack Gegenmassnahmen ein.

Der Hersteller prüft verstärkt temporäre Stilllegungen einzelner Fertigungslinien und Schmelzwannen. Bereits Anfang Dezember soll in Chisinau, der Hauptstadt der Republik Moldau, eine von zwei Schmelzwannen für mindestens sechs Monate stillgelegt werden. Der Standort sei wegen der geopolitischen Lage vollständig von westeuropäischen Energieimporten abhängig und müsse dafür Höchstpreise zahlen, erklärte das Unternehmen.

Tiefere Nachfrage nach Glasverpackungen

Vetropack musste bereits im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang hinnehmen. Der Markt für Konsumgüter ist unter Druck, was sich auf die Nachfrage nach Glasverpackungen auswirkt. Auswirkungen aufs Geschäft haben etwa der andauernde Krieg in der Ukraine und die wirtschaftspolitischen Veränderungen in den USA. Zudem kämpft das Unternehmen mit volatilen Energiepreisen.

Vetropack mit Sitz in Bülach beschäftigt rund 3600 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Nettoerlös von 842,1 Millionen Franken. Die Gruppe betreibt Produktionswerke und Vertriebsniederlassungen in neun europäischen Ländern, darunter die Schweiz, Österreich, Italien und die Ukraine. (awp/mc/pg)