Vincent Ducrot wird neuer SBB-Chef

Bern – Vincent Ducrot wird neuer Chef der SBB. Der Verwaltungsrat bestimmte den 57-jährigen Freiburger zum Nachfolger von Andreas Meyer, der nächstes Jahr zurücktritt. Dies bestätigte die SBB in einer Mitteilung vom Dienstag. Ducrot werde seine Stelle Anfang April 2020 antreten.

Ducrot kenne „die integrierte Bahn à fond“ und sei „in der ÖV-Branche, in der Politik und mit den Sozialpartnern sehr gut vernetzt“, wird Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar in einer Mitteilung der SBB vom Dienstag zitiert. Er sei deshalb „die ideale Persönlichkeit für die kommenden Herausforderungen, die geprägt seien von einem starken Verkehrswachstum und vielen Bauarbeiten.

Für Ducrot selber stehen gemäss der Mitteilung „Sicherheit, Pünktlichkeit, Sauberkeit“ an erster Stelle. Dazu gehöre auch eine gute Kundeninformation für die Reisenden. Aber auch der Dialog mit den Mitarbeitenden, den Kunden, den Bestellern und den Sozialpartnern seien ihm sehr wichtig. Denn im Bahnbetrieb müsse man mit Qualität überzeugen.

Seit 2011 Leiter der Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF)

Ducrot leitet seit Juni 2011 die Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF). Zuvor hatte er beim SBB Personenverkehr bereits eine leitende Funktion inne gehabt. So war er seit 1999 als Chef des Bereichs Fernverkehr tätig und dabei unter anderem an der grössten Fahrzeugbeschaffung in der Geschichte der SBB beteiligt: Den Doppelstockzügen von Bombardier, die später als Pannenzüge bekannt wurden.

Von 1997 bis 1999 war Ducrot ausserdem SBB-Delegierter für die Expo.02 und setzte das Verkehrskonzept mit rund 1700 Extrazügen um, die zusätzlich zum Normalverkehr rund 3,5 Millionen Expo-Besucherinnen und Besucher in die Region brachten. Ducrot ist Vater von sechs Kindern. (awp/mc/ps)

SBB