Volk heisst «Lex Netflix» gemäss SRG-Hochrechnung deutlich gut

Bern – Für die Filmförderung in der Schweiz gibt es zusätzliches Geld von den grossen Streamingdiensten. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmberechtigten die «Lex Netflix» in einer Referendumsabstimmung mit 58 Prozent gutgeheissen.

Wie die inländischen TV-Sender werden neu auch globale Streamingdienste einen Teil ihres Umsatzes in das Schweizer Filmschaffen investieren. Ab Anfang 2024 müssen sich Unternehmen wie Netflix oder Disney+ per Gesetz mit vier Prozent ihres in der Schweiz erwirtschafteten Umsatzes an Schweizer Film- und Serienproduktionen beteiligen.

Diesem Ansinnen in der sogenannten «Lex Netflix» hat der Souverän nun klarer als erwartet seinen Segen gegeben. Die Gegner der Vorlage, das von den Jungparteien von FDP, SVP und GLP angeführte Referendumskomitee, sind mit ihren Argumenten gegen die von Bundesrat und Parlament vorgeschlagene Änderung des Filmgesetzes knapp gescheitert.

Es sei finanziell für die Konsumierenden um sehr wenig gegangen, deshalb sei für die Stimmbevölkerung die Wertfrage wichtiger gewesen, ob man in die Wirtschaftsfreiheit eingreifen wolle, sagte Urs Bieri von gfs.bern im Schweizer Radio SRF. Insgesamt sei die Bevölkerung in dieser Frage «relativ mittig gespalten». Die Zustimmung dürfte damit eher knapp ausfallen.

Schweiz zieht nach

Mit dem Ja des Stimmvolkes zum Ausbau der Filmförderung über Streamingdienste verkleinert die Schweiz ihren Rückstand im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Seit 2018 haben die meisten europäischen Länder eine Umsatzsteuer oder eine Investitionspflicht eingeführt.

Einige Länder wenden beide Instrumente an. Hinter dem Effort des Europäischen Parlamentes von 2018 steckt die Idee, dass Webgiganten gleich wie öffentliche und private Fernsehsender die nationale Filmproduktion unterstützen müssen.

Hohe Abgaben in Italien und Frankreich

In Italien sind Video-on-Demand-Dienste verpflichtet, mindestens 20 Prozent ihrer Nettoeinnahmen der europäischen Produktion zuzuweisen. In Frankreich sind es 26 Prozent. Ausserdem erhebt das Nachbarland eine Steuer von zwei Prozent für die einheimische Filmproduktion. In Spanien beträgt die obligatorische Investition fünf Prozent, was nahe an dem nun in der Schweiz durchgekommenen Ansatz liegt. Streaming-Plattformen sind ebenfalls verpflichtet, 30 Prozent europäische Produktionen zu zeigen. In Portugal, das keine Steuer kennt, liegt die Investitionsquote bei einem Prozent.

In Deutschland zahlen Plattformen mit einem Umsatz von mehr als 20 Millionen Euro eine Filmsteuer von 2,5 Prozent, während für kleinere Dienste eine Abgabe von 1,8 Prozent fällig wird. Eine Investitionspflicht wird in Deutschland derzeit diskutiert. In Finnland, Schweden, Norwegen, Irland und den Niederlanden gibt es eine nicht näher spezifizierte Investitionspflicht. Die Streamingdienste müssen europäische Produktionen im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördern, wenn ihnen das möglich ist.

Österreich und das Vereinigte Königreich kennen weder eine Steuer noch eine Investitionspflicht. Belgien oder die Tschechische Republik lassen den Diensten die Wahl zwischen einer Investitions- oder einer Steuerpflicht. (awp/mc/pg)

Knapper Ausgang erwartet

Die Vorlage stand laut Umfragen bis zuletzt auf des Messers Schneide, wobei das Nein-Lager zulegte, je näher der Abstimmungstermin rückte.

Wäre Mitte April abgestimmt worden, hätten 49 Prozent der Befragten der sogenannten «Lex Netflix» laut Abstimmungsumfrage im Auftrag von Tamedia und «20 Minuten» zugestimmt, 47 Prozent hätten die Vorlage abgelehnt. In der Erhebung im Auftrag der SRG von Ende Januar standen sich 49 Prozent Nein- 46 Prozent Ja-Stimmen gegenüber. In der Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» waren sogar 56 Prozent gegen die Vorlage und 42 Prozent dafür.

Von den grossen Parteien empfahlen SVP und FDP ein Nein zur Vorlage; auch Economiesuisse und Gewerbeverband sowie das Konsumentenforum und der Privatfernsehverband stellten sich gegen die «Lex Netflix». SP, Grüne, Mitte und GLP hatten die Ja-Parole ausgegeben. (awp/mc/pg)